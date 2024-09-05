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Колишнього чоловіка Шеннен Доерті заарештували у США

Олена Кюпелі
5 вересня 2024, 16:34оновлено 5 вересня, 17:11
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Він влаштував дебош у фойє готелю, а також погрожував ножем.
Шеннен Доерті
Шеннен Доерті померла від раку молочної залози/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ешлі Гамільтон, актор, який колись був одружений на Шеннен Доерті, був заарештований після того, як, за словами поліції, він погрожував ножем співробітнику готелю.

Правоохоронні органи повідомляють TMZ, що Ешлі був заарештований трохи пізніше 5 ранку 24 серпня після інциденту в шикарному готелі в Беверлі-Гіллз, коли співробітник повідомив поліцейським, що актор витягнув ніж і прийняв бойову стійку.

Поліцейські кажуть, що Ешлі спав на дивані у вестибюлі готелю, коли співробітник розбудив його і сказав, що він не може там спати. Той став сперечатися і ситуація швидко загострилася.

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Хто така Шеннен Доерті

Шеннен Доерті - американська акторка, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані".

За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Поліція повідомляє, що Ешлі розмахував складаним ножем, і співробітник побіг дзвонити за номером 911. Коли прибули поліцейські, нам повідомили, що вони знайшли Ешлі, а потім забрали ніж у вестибюлі.

Правоохоронні органи повідомляють, що співробітник готелю хотів висунути звинувачення, тому Ешлі заарештували за правопорушення, пов'язане з розмахуванням ножем.

Потім офіцери виписали йому повістку і відпустили.

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У Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" (в оригіналі "Зачаровані"), рак грудей було вперше діагностовано 2015 року.

Багато років актриса хоробро боролася з хворобою і не робила з неї таємниці для фанатів. В останні роки Доерті судилася з колишнім чоловіком - фотографом Куртом Ісварієнком. Актриса звинувачувала його в подружніх зрадах і вимагала грошових виплат.

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