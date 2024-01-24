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Колишня дружина Узєлкова вперше розповіла про насильство з боку колишнього чоловіка

Олена Кюпелі
24 січня 2024, 22:41
Марина Боржемська відверто розповіла про те, що відбувалося в її родині.
Марина Боржемська розповіла про колишнього чоловіка
Марина Боржемська розповіла про колишнього чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina, uzelkov_official

Колишня дружина спортсмена і боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська, з якою боксер прожив 22 роки і розлучався з жахливим скандалом, вперше прокоментувала стосунки зі своїм колишнім чоловіком.

Про те, що коїлося в зірковій родині, Боржемська розповіла в інтерв'ю проєкту "Слава плюс".

За словами Боржемської, в її домі було присутнє насильство і маніпуляції.

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"У мене аб'юзинг був більше не в тому, щоб підняти руку. Це моральний аб'юзинг. Це якась моя жертовність, це відповідальність за те: "а що він без мене буде", "як він без мене". Живучи з цією людиною на одній території, яка знала, на які струни натиснути в моєму серці, в моїй душі, що мені потрібно сказати для того, щоб я не зібрала речі і не пішла, зманіпулювати тим, що крім мене нікого в житті більше немає і немає на кого покластися", - розповіла Боржемська в інтерв'ю.

Селебріті додає, що їй було складно прийняти те найголовніше рішення, на яке вона все-таки наважилася, коли народила другу дитину - сина Роберта.

"Перше моє рішення було, коли я хочу піти, це коли я народила Роберта. Я зрозуміла, що це не моя людина по життю. Ось остаточно для себе зрозуміла, що я не хочу з ним жити. Я стала мамою для нього. Потім шкода. Захворів на інсульт. Знову ж таки, я не можу залишити людину. Я б ніколи не кинула людину в хворобі. Тому що ми з ним прожили стільки життя, я від нього народила дітей. Я не можу просто так поставитися до нього", - додала Боржемська.

Зазначимо, що з Мариною Боржемською, боксер прожив 22 роки, і розлучався з жахливим скандалом, який широко висвітлювали ЗМІ у 2018 році. Від шлюбу з Боржемською в Узелкова двоє дітей - Роберт і Олівія, зв'язок із якими спортсмен не підтримує.

Влітку 2021 року В'ячеслав Узелков узяв участь у шоу Одруження наосліп, оскільки, за його словами, був готовий знайти своє справжнє кохання. У пару спортсмену обрали Юлію Черницьку - "фітнес-маму" чотирьох доньок. Незважаючи на те, що Черницька та Узелков були давно знайомі, стосунки не склалися - після проекту фітнес-мама назвала Узелкова своїм ворогом і "хворим на голову".

Раніше також Узелкова розлютило запитання про те, чому він не бачиться з дітьми. Він одразу встав зі стільця, і почав знімати з себе петличку з мікрофоном і матюкатися.

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В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
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