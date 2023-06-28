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Колишня невістка Єлизавети II бореться з раком молочної залози

Анна Підгорна
28 червня 2023, 03:15
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Сара Фергюсон вже перенесла операцію на грудях, так що онкологи можуть прогнозувати її подальший стан.
Сара Фергюсон
У Сари Фергюсон виявили рак молочної залози / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Британська письменниця і громадська діячка, колишня невістка королеви Єлизавети II (ексдружина принца Ендрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, є піклувальником одного з благодійних фондів, який займається програмами з лікування та підтримки онкохворих. За сумним збігом обставин допомога знадобилася і їй самій, повідомляє видання Daily Mail.

У 63-річної Фергі під час планової мамографії був виявлений рак молочної залози. На щастя, пухлина виявилася операбельною.

Після хірургічного втручання лікарі повідомили, що онкологія Фергюсон зараз на ранній стадії, і вони можуть дати лише оптимістичні прогнози щодо одужання герцогині.

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Зараз вона перебуває на домашньому лікуванні в Віндзор-Лодж. Операція з видалення пухлини проводилася в лікарні короля Едуарда VII в Мерілебоні.

Інсайдери повідомляють, що Сара Фергюсон швидко йде на поправку і знаходиться в хорошому настрої: "Це були складні часи для неї, але вона дуже вдячна медичному персоналу, який провів мамографію, і який дбав про неї в останні кілька днів".

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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