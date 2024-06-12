Будуть наслідки: король Чарльз жорстко звернувся до принца Гаррі

Королівський експерт розповів, з яким проханням звернувся король до свого сина.

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Король Чарльз звернувся до принца Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Король Чарльз попросив принца Гаррі припинити розголошувати будь-які подробиці про королівську сім'ю за закритими дверима, стверджує експерт.

За даними The Mirror, Гаррі разом із дружиною Меган Маркл залишили королівську сім'ю 2020 року, і пара розповіла про свій досвід перебування в королівській родині в серіалі на Нетфлікс, а також в одкровеннях принца Гаррі "Запасний".

Однак тепер, за словами королівського експерта, Чарльзу, схоже, набридло, і він попросив свого молодшого сина "перестати публічно скаржитися" на королівську сім'ю.

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Королівський письменник і експерт Том Квінн ексклюзивно розповів Mirror: "Батько безпосередньо попросив Гаррі не писати і не говорити публічно нічого про сім'ю або його брата, що могло б викликати проблеми. І всі знають, що коли король просить тебе зробити щось, якщо ти не підкоришся, будуть наслідки".

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Він продовжив: "За ті роки, що Гаррі скаржився на поводження з ним із боку сім'ї, він мав тільки одну мету - отримати вибачення і побачити, як його батько і брат загладять свою провину. Гаррі просто не розуміє, що публічні скарги тільки погіршують ситуацію, а у випадку Гаррі це означає, що дедалі більше і більше зв'язків з його минулим розривається".

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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