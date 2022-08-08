"Буду вчити латвійську": Максим Галкін знатно затролив росіян

Максим Галкін / Колаж Фото УНІАН

Відомий російський гуморист і опозиціонер Максим Галкін продовжує виступати і розповідати своїм шанувальникам правду про війну в Україні. І періодично потужно провокує аудиторію вірних Путіну росіян.

Цього разу Галкін на одному з концертів в Латвії заявив про немислиму для російських ура-патріотів речі ‒ мовляв, він буде вчити латиську мову, тому що влаштувався в цій країні з сім'єю (дружиною ‒ легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми ‒ Гаррі і Лізою).

"Добрий вечір, дорогі друзі. Я почав вчити латиську мову, тому що тепер росіяни уважно стежать за всім, що я говорю на концертах. Зараз бачу, що багато латиші бояться, що я буду жартувати тільки латиською. Але не хвилюйтеся. Поруч з вами сидять росіяни — вони взагалі не розуміють, що відбувається і за що вони заплатили", — сказав він.

На підтвердження своїх слів Галкін тут же видав цілу тираду латиською. Зал зустрів її оплесками.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.

Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".

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