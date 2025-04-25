Дизайнерка Катя Сільченко таємно вийшла заміж: хто став її чоловіком

Чоловік Каті Сільченко оголосив про радісну подію.

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Катя Сільченко - другий шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катя Сільченко

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За кого Катя Сільченко вийшла заміж

Як пройшла церемонія

Українська відома дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж вдруге, а церемонія була таємною.

Новоспечений чоловік засновниці бренду "The Coat" - організатор заходів і засновник агенції S*event Сергій Неклева - змінив сімейний статус у соцмережах.

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Раніше пара приховувала свої стосунки, вони тісно співпрацюють, зокрема, Неклева допомагає Сільченко організовувати модні покази.

Катя Сільченко вийшла заміж / фото: скрін facebook.com, Сергій Неклева

Поки Сільченко ніяк не коментувала подію, але зрозуміло, що на церемонії були тільки найближчі люди.

Катя Сільченко з чоловіком / фото: instagram.com, Катя Сільченко

Нагадаємо, Катя була в шлюбі з бізнесменом Камо Багдасаряном, вони одружилися 2014 року, але 2020-го розлучилися, у пари є спільна донька Саті.

"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", - говорила дизайнерка.

У 2022 році стало відомо про новий роман Сільченко в День Святого Валентина.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам затишний сімейний контент. Артистка поділилася, як вона піклується про освіту своїх прийомних дочок. Молодша донька артистки - Софія - із задоволенням займається англійською.

А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний потішив шанувальників новиною - він розпочав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.

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Хто така Катя Сільченко? Катя Сільченко - засновниця і дизайнерка бренду the COAT by Katya Silchenko, амбасадорка косметичного бренду L'Oreal Paris в Україні. Чемпіонка України, майстер спорту з бальних танців. Фіналістка Blackpool (чемпіонат світу зі спортивних бальних танців у Великій Британії) у категорії "до 21 року".

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