Дизайнерка Катя Сільченко таємно вийшла заміж: хто став її чоловіком

Ви дізнаєтеся:
- За кого Катя Сільченко вийшла заміж
- Як пройшла церемонія
Українська відома дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж вдруге, а церемонія була таємною.
Новоспечений чоловік засновниці бренду "The Coat" - організатор заходів і засновник агенції S*event Сергій Неклева - змінив сімейний статус у соцмережах.
Раніше пара приховувала свої стосунки, вони тісно співпрацюють, зокрема, Неклева допомагає Сільченко організовувати модні покази.
Поки Сільченко ніяк не коментувала подію, але зрозуміло, що на церемонії були тільки найближчі люди.
Нагадаємо, Катя була в шлюбі з бізнесменом Камо Багдасаряном, вони одружилися 2014 року, але 2020-го розлучилися, у пари є спільна донька Саті.
"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", - говорила дизайнерка.
У 2022 році стало відомо про новий роман Сільченко в День Святого Валентина.
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Хто така Катя Сільченко?
Катя Сільченко - засновниця і дизайнерка бренду the COAT by Katya Silchenko, амбасадорка косметичного бренду L'Oreal Paris в Україні. Чемпіонка України, майстер спорту з бальних танців. Фіналістка Blackpool (чемпіонат світу зі спортивних бальних танців у Великій Британії) у категорії "до 21 року".
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