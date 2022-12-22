Переможець шоу Холостячка-2 показав, на кого проміняв Злату Огневич

Андрій Задворний покзав романтичне фото з новою пасією.

Злата Огневич та Андрій Задворний стали парою на шоу Холостячка / instagram.com/holostyakstb

Український бізнесмен Андрій Задворний став переможцем другого сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка, головною героїнею якого була співачка Злата Огневич.

На жаль, до моменту показу пост-шоу про долю пари, закохані вже встигли розлучитися. Точніше Задворний кинув Огневич, чим викликав багато хейту в свою сторону. Сам чоловік заявив, що вчинив по-чесному - пішов від Злати, коли розлюбив її, і не став пудрити їй мізки та зображати ніжні почуття.

Артистка з розбитим серцем навіть через рік після проєкту так і залишилася самотньою, а ось Задворний, схоже, вже налагодив своє особисте життя.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram він опублікував романтичний знімок із загадковою незнайомкою - пара сидить спиною до камери, та спостерігає за романтичним заходом сонця. Фото Задворний не став коментувати, лише залишив емодзі червоного сердечка.

У коментарях припускають, що на фотографії може бути донька Андрія, інші вітають його з тим, що він нарешті знайшов своє щастя.

Андрій Задворний з новою дівчиною / instagram.com/zadvornyi_andrii

Раніше американська акторка Ребел Вілсон після камінг-ауту вперше показала крихітку-доньку від сурогатної матері - артистка стала мамою маленької Ройс у листопаді 2022 року.

Також український музикант Віктор Павлік зізнався, чому побоюється свою дружину, українську блогерку і бізнесвумен Катерину Репяхову, яка молодша за артиста на 28 років.

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