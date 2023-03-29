Брітні Спірс та її молодий чоловік на межі розлучення - ЗМІ

Американська співачка Брітні Спірс та її чоловік, модель, актор і фітнес-тренер Сем Асгарі зараз переживають не найкращі часи. Їх довгий роман, який зрештою переріс у шлюб, трясе, як при землетрусі.
Американське видання Heat поспілкувалося з людиною з близького оточення Бріт, яка переконана, що смуту в стосунки з Асгарі вносить саме вона. Правда, робить це не навмисне.
"Брітні все ще злиться і засмучується тим, як до неї ставилися всі ці роки, і часто зганяє це на Сема. Це має величезний вплив на їхній шлюб, який висить на волосині. У неї були кризові розмови з друзями, і вона дуже засмучена, але, поки всі співчувають, поки вона не працює над своїми проблемами, марно намагатися виправити відносини", - заявляє інсайдер.
Проте, за його ж словами, Асгарі знає Спірс досить давно, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги у їхніх проблем. Чоловік знаходить необхідні слова, щоб залагодити конфлікти з дружиною без серйозних наслідків для шлюбу.
Брітні Спірс і Сем Асгарі разом з 2017-го року. У вересні 2021 року, за кілька днів до того, як за рішенням суду Брітні Спірс офіційно звільнили від опіки її батька, Сем зробив співачці пропозицію. У червні 2022 року пара офіційно одружилася. За місяць до весілля у Спірс стався викидень.
Раніше чоловік Брітні Сем Асгарі розповів, як ставиться до витівок дружини: Спірс любить публічно оголюватися, і ділиться своїми "голими" кадрами в соціальних мережах. І хоч Сем Асгарі не схвалює подібного захоплення, зупинятися Брит, схоже, не збирається.
Також нещодавно у Брітні Спірс стався маніакальний напад у ресторані в Лос-Анджелесі - відвідувачі були шоковані побаченим, і почали знімати співачку на камеру.
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