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Брат Моїсеєва в істериці через заповіт: він хоче відсудити величезний спадок артиста

5 жовтня 2022, 02:45

Маркс Толкач звинуватив концертного директора Моїсеєва у смерті артиста.

Борис Моїсеєв
Брат Моїсеєва хоче відсудити майно покійного артиста / instagram.com/bmoiseevpro/

Брат російського співака Бориса Моїсеєва - Маркс Толкач - закотив істерику через заповіт і спадщину, яку залишив після себе артист. Він заявив, що подаватиме до суду на концертного директора Моїсеєва Сергія Гороха, якому співак заповів своє майно. Про це повідомляють росЗМІ.

Він стверджує, що Горох був зацікавлений у смерті Моїсеєва.

"У смерті винен Горох. Він вже захопив квартиру в Москві Бориса, вивіз все його майно. Він був зацікавлений в якнайшвидшій смерті Бориса ... Він вивіз всі картини, все багатство і майно, діаманти він вивіз ... Я єдиний його рідний, ніяких дітей і племінників у нього немає ... Я наймаю адвокатів і ми будемо відкривати цю справу і будемо звертатися з усіх питань", - сказав Маркс Толкач.

Брат співака заявив, що саме Горох нібито ізолював всіх від Моїсеєва.

"Горох повністю ізолював нас від брата. Ми півтора року не могли не подзвонити, не впізнати, не поговорити, не побачити Бориса. Він вилучив його телефони, зробив так, щоб Борис не міг контактувати ні з ким", - сказав Толкач.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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причина смерті Борис Моїсеєв
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