Брат Кейт Міддлтон розкрив своє справжнє ставлення до принцеси Уельської

Родичі краще за інших знають, що насправді з себе представляє Кейт Міддлтон.

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Джеймс Міддлтон розповів про стосунки зі старшою сестрою / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, instagram.com/jmidy

Молодший брат Кетрін, принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон - не дуже публічна персона, однак, після новини про те, що в кінці 2023 року він вперше стане батьком, інтерес до його персони у преси дуже виріс.

Безумовно його, серед іншого, запитують і про вінценосну сестру, якій одного разу належить стати королевою. Так, в недавньому ефірі шоу "Доброго ранку, Британія", Джеймс розповів про відносини з принцесою. Його слова цитує видання Hello.

Чоловік зазначає, що захоплюється Кетрін, адже вона сильно виросла внутрішньо в статусі члена британської королівської сім'ї. Також він відзначив її роботу з благодійними ініціативами, одним з напрямків яких є ментальне здоров'я.

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Джеймс Міддлтон, який раніше страждав від клінічної депресії, розповів, що принцеса Уельська надихнула його боротися за власне здоров'я, та допомагати в цій справі тим, хто цього потребує.

"Вона моя сестра і я дуже пишаюся і завжди дивуюся тому, як багато вона робить, і це продовжує залишатися в центрі моєї уваги. Бачити, як вона розквітає в цій ролі... я дуже пишаюся нею. Робота, яку вони виконали, надала мені впевненості, щоб висловитися", - поділився емоціями молодший брат принцеси Уельської.

Раніше Кейт Міддлтон емоційно висловилася про принцесу Діану і її кільце - до цього принцеса Уельська завжди була вкрай стриманою у всьому, що стосувалося її свекрухи.

Також королівський експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

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