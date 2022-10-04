Бориса Моїсеєва могли вбити: росЗМІ ошелешили подробицями смерті співака

Борис Моїсеєв помер / ТАСС , соцмережі

Російський співак Борис Моїсеєв помер після тривалої хвороби. За останні десять років він пережив кілька інсультів.

Однак брат музиканта підозрює, що за кончиною Моїсеєва стоїть його директор.

Брат музиканта Марк Толкач, який проживає в Канаді, вважає: "Борис помер за тиждень або два до озвученої його директором Сергієм Горохом дати".

Як повідомляють росЗМІ, Слідчий комітет почав перевірку обставин відходу 68-річного Моїсеєва за статтями "Вбивство" і "нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть".

Тим не менш, Марк Толкач вказує на дивацтва в ситуації. За його словами, директор Сергій Горох не давав підопічному спілкуватися з сім'єю, а також нібито переписав елітну квартиру Моїсеєва на себе. Чоловік має намір боротися за спадщину родича.

Причина смерті Бориса Моїсеєва

"Кримінальних причин смерті співака Бориса Моїсеєва, який помер 27 вересня на 69-му році життя, не встановлено", - цитують росЗМІ слова людей, близьких до слідства.

"У медичних колах заявили, що попередньо встановлено: причиною смерті співака стала гостра серцева недостатність", - говорить джерело.

До слова, даних експертизи поки немає, а на тілі музиканта не було виявлено слідів насильницької смерті.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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