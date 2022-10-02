Моїсеєв і Кіркоров / starhit.ru, kp.ru

2 жовтня в Москві проходять похорони Бориса Моїсеєва. Попрощатися з виконавцем прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу. Одними з них стали путіністи, які підтримують політику диктатора Путіна і війну в Україні, Філліп Кіркоров і Микола Басков.

Кіркоров журналістам заявив, що Моїсеєв особисто вніс великий внесок у становлення його, як артиста.

"Боря, був причетний до мого професійного телевізійного дебюту. У мене було два хрещених батьків на телебаченні. Мати і батько: Алла в програмі "Різдвяні зустрічі" і Боря в "Ранковій пошті". Тому я його запам'ятав дуже відкритим, завжди приходить на допомогу", - заявив путініст Кіркоров.

Стоячи біля труни Моїсеєва Кіркоров не зміг стримати емоцій, заплакав і зробив визнання.

"Ти залишив неймовірний слід у нашому житті... Я навіть пам'ятаю говорив: "Слухайте у Моїсеєва костюм крутіше мені треба хоча б як у Моїсеєва". Ти був приклад. Так як він одягався і як одягав своїх дівчаток це можна було уявити в Голлівуді або на Бродвеї. Було дві таких людини в шоу бізнесі, це Валерій Леонтьєв і Борис Моїсеєв, які так продумували свої образи. Вчив нас молодих як треба ставиться до великої сцени. Прости за неувагу. Я не можу пробачити що за роки твоєї хвороби я тебе жодного разу не відвідав", — заявив Кіркоров зі сльозами на очах.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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