Більше не гвалтівник: Рікі Мартін виграв суд проти свого племінника

З співака зняли звинувачення в інцесті і злочинних діях сексуального характеру.
50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін був звинувачений його 21-річним племінником Деннісом Аділь Санчесом в сексуальному і психологічному насильстві. Хлопець стверджував, що артист втягнув його в абьюзивні стосунки, які тривали близько 18 місяців.
З такою заявою Санчес подав на родича до суду, і навіть отримав ордер на заборону Мартіну наближатися до нього.
Адвокати співака з самого початку заперечували будь-які звинувачення Санчеса, стверджуючи, що молода людина має психологічні відхилення. А після того, як Рікі Мартін дав свідчення в суді, Денніс відкликав своє звинувачення.
"Як ми і припускали, суд не продовжив тимчасовий охоронний ордер (Санчеса від Мартіна - прим. редактора). Обвинувач підтвердив суду, що рішення про припинення справи було прийнято ним одноосібно, без будь-якого зовнішнього впливу або тиску. Обвинувач також підтвердив, що він задоволений своїм юридичним представництвом у цій справі. Заява надійшла від обвинувача з проханням закрити справу. Це ніколи не було нічим більше, як "проблемною" людиною, що висуває хибні, ні на чому не засновані звинувачення. Ми раді, що для нашого клієнта справедливість восторжествувала, і він тепер може рухатися вперед у своєму житті і кар'єрі",- таку заяву зробили захисники артиста після закриття справи. Ним на своїй сторінці в Instagram поділився сам Мартін.
читайте також"Їй дійсно потрібна допомога": Гола Брітні Спірс налякала мережу
Раніше на публіці зі своєю коханою з'явився 61-річний сексуально залежний Девід Духовни. Зірка серіалу Цілком таємно у відносинах з дівчиною вдвічі молодшою за нього.
Також розкрита особистість рудої незнайомки, яка постійно супроводжує американського ловеласа Джонні Деппа. 59-річний актор ні на крок не відходить від молодої француженки.
Інші новини:
- Зірці Гри престолів видалили частину мозку після двох аневризм: "Здорово, що я можу говорити"
- "Моргни, якщо ти в заручниках": на відео потрапили справжні стосунки між принцом Гаррі і його дружиною
- Режисера Єралаша засудили на 14 років за педофілію