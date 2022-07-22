Більше не гвалтівник: Рікі Мартін виграв суд проти свого племінника

Рікі Мартін виграв суд - з співака зняли звинувачення в сексуальному насильстві / instagram.com/ricky_martin

50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін був звинувачений його 21-річним племінником Деннісом Аділь Санчесом в сексуальному і психологічному насильстві. Хлопець стверджував, що артист втягнув його в абьюзивні стосунки, які тривали близько 18 місяців.

З такою заявою Санчес подав на родича до суду, і навіть отримав ордер на заборону Мартіну наближатися до нього.

Адвокати співака з самого початку заперечували будь-які звинувачення Санчеса, стверджуючи, що молода людина має психологічні відхилення. А після того, як Рікі Мартін дав свідчення в суді, Денніс відкликав своє звинувачення.

"Як ми і припускали, суд не продовжив тимчасовий охоронний ордер (Санчеса від Мартіна - прим. редактора). Обвинувач підтвердив суду, що рішення про припинення справи було прийнято ним одноосібно, без будь-якого зовнішнього впливу або тиску. Обвинувач також підтвердив, що він задоволений своїм юридичним представництвом у цій справі. Заява надійшла від обвинувача з проханням закрити справу. Це ніколи не було нічим більше, як "проблемною" людиною, що висуває хибні, ні на чому не засновані звинувачення. Ми раді, що для нашого клієнта справедливість восторжествувала, і він тепер може рухатися вперед у своєму житті і кар'єрі",- таку заяву зробили захисники артиста після закриття справи. Ним на своїй сторінці в Instagram поділився сам Мартін.

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