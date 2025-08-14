Рус
В Україні виявлено небезпечного комара: який вигляд має та які хвороби переносить

Анна Ярославська
14 серпня 2025, 12:38
Тигровий комар вважається одним із найнебезпечніших інвазивних видів комарів, яких можна зустріти у континентальній Європі.
Тигровий комар
Тигровий комар може вкусити навіть вдень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який вигляд має тигровий комар і коли виходить на "полювання"
  • Чим небезпечний укус Aedes albopictus

На території України існує 10-15 видів кровосисних комарів, а віднедавна з'явився ще один небезпечний вид - тигровий комар.

Як розповів виданню Телеграф ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм, тигровий комар (Aedes albopictus) є переносником лихоманки західного Нілу та активно "полює" навіть удень.

Халаїм не зміг сказати, чи вдасться відлякати комаху репелентами, які зараз представлені на ринку. Річ у тім, що один препарат допомагає від одного виду комарів, а для захисту від іншого може знадобитися інший препарат.

Якщо вам цікаво, чому до деяких людей комарі навіть не підлітають, читайте матеріал: Не лише через групу крові: чому комарі кусають одних людей частіше, ніж інших.

Як виглядає тигровий комар

Відрізнити представників цього виду можна за чорно-білими смугами на кінцівках і таким же смугастим тілом.

Як і у випадку з іншими комарами, кров'ю харчуються лише самки.

Чим небезпечні тигрові комарі

Тигровий комар вважається одним із найнебезпечніших інвазивних видів комарів, яких можна зустріти на континентальній Європі.

Комаха здатна передавати до 22 різних вірусів, зокрема такі екзотичні, як денге, чікінгунья, Зіка або жовта лихоманка.

Що буде, якщо вкусив тигровий комар

Серед іншого, тигровий комар є переносником геморагічної лихоманки Західного Нілу. Вірус передається через укуси й у більшості заражених протікає безсимптомно.

Однак у 20% хворих розвиваються грипоподібні симптоми, а саме:

  • різке підвищення температури;
  • головний біль;
  • біль у горлі, м'язах, суглобах і спині;
  • слабкість;
  • нудота;
  • діарея;
  • висипання на тілі;
  • збільшення печінки та селезінки;
  • ураження нервової системи, зокрема менінгіт, енцефаліт;
  • ознаки ураження головного мозку - розлади свідомості, парези, паралічі.

Раніше Главред писав, як звичайна кавова гуща допоможе захиститися від комарів. Виявляється, це один із найкращих натуральних засобів проти надокучливих комах. Вона доступна, безпечна і не вимагає зайвих витрат.

Якщо вам цікаво більш детально розібратися в тому, як захиститися від комарів у літній період за допомогою репелентів, фумігаторів і натуральних засобів, які дійсно ефективні, читайте матеріал: Що реально відлякує комарів за секунди - перевірені засоби проти комарів.

