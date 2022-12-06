Хворого Лепса відправляють до психіатра після неадекватної витівки

У одіозного Григорія Лепса дійсно є хвороба, що виражається у вигляді нападів, упевнений експерт.

Лепса відправляють до психіатра після неадекватної витівки / Instagram

Скандальний російський співак Григорій Лепс, який активно підтримує війну в Україні, потребує спеціалізованої допомоги.

Лікар-психіатр Дмитро Клевцов вважає, що Лепс, який страждає від алкоголізму, міг би бути його пацієнтом.

Спеціаліст упевнений, що у Лепса дійсно є хвороба, що виражається у вигляді нападів.

"Оскільки вони всі люди обов'язкові, у них контракти - його розсердила ситуація, коли все пішло неідеально. Є проблеми зі здоров'ям - складніше буде гастролювати. Можуть порушуватися контракти", - пояснив експерт.

Психіатр підкреслив, що Лепсу слід якомога швидше лікуватися, адже не виключено, що хвороба буде прогресувати. Експерт також додав, що співакові потрібне комплексне обстеження, за результатами якого і буде прийнято рішення або про госпіталізацію в психлікарню, або про домашнє лікування.

Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс, який підтримав політику Путіна і масштабне вторгнення військ в Україну, влаштував скандал у Санкт-Петербурзі.

Також повідомлялося, що після того, як російський співак "путініст" Григорій Лепс і його охоронець побилися з відвідувачем одного з місцевих барів, проти нього порушили кримінальну справу. Розслідування ведуть за статтею про умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, яка передбачає покарання аж до двох років позбавлення волі.

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