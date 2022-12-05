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Били двоє: Григорій Лепс влаштував бійку посеред вулиці та зламав ніс

5 грудня 2022, 00:14

Лепс оскандалився на сцені. Раптово кинув мікрофон і окуляри і пішов зі сцени, а потім влаштував бійку.

Лепс
Григорій Лепс / скріншот

Російський співак Григорій Лепс, який підтримав політику Путіна і масштабне вторгнення військ в Україну, влаштував скандал в Санкт-Петербурзі.

Лепс оскандалився на сцені. Раптово кинув мікрофон і окуляри і пішов зі сцени. Відео з цим випадом моментально поширилося в Мережі.

Директор музиканта Володимир Урюпін розповів, що стало причиною дивної поведінки Лепса під час концерту.

"Захворіла людина, це була крайня ступінь. Дві години двадцять хвилин відпрацював, зміг. Але остання пісня підвела вже, звичайно. Люди задоволені. Трошки прихворів артист просто. Лікуємося", - коментував представник музиканта.

Однак на цьому неприємності артиста не закінчилися. Пізно вночі Лепс разом з директором і охоронцем вирушили в один барів, де у них, схоже, стався конфлікт з іншими відвідувачами.

На камеру потрапило, як музикант вступає в перепалку з невідомим чоловіком вже на виході із закладу. Мирним способом врегулювати ситуацію не вдається, зав'язується бійка.

Спочатку директор Лепса вдарив кулаком чоловіка, а потім до бійки приєднується і сам співак.

Що стало причиною бійки Лепса

Як пишуть росСМИ у бійку з Лепсом вступив 39-річний петербуржець на ім'я Дмитро. Він відпочивав у барі в той момент, коли туди увійшла компанія співака. За деякими даними, Григорій спочатку щедро пригощав гостей міцними напоями, але потім щось пішло не так.

Крім того ЗМІ повідомлять, що потерпілий подав заяву в поліцію. Нібито у нього зламаний ніс зі зміщенням.

Григорій Лепс

Нагадаємо, в червні стало відомо про те, що посіпак Путіна Григорій Лепс, більше не зможе поїхати до Лондона.

Співак подав документи і їх розглядали протягом 4 місяців. "Наше улюблене місто, але мене вже туди не пускають", — підсумував виконавець.

Він також розповів, що раніше справи з закордонними концертами йшли по іншому. Зокрема, він вважає, що чим довше люди живуть поза Росією, тим менше вони слухають російські хіти. Таким чином, у "путініста" Лепса межі його гастролей стрімко звужуються до розмірів Росії.

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