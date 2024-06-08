Синдром ламав ребра і душив: як хвороба змінила Селін Діон

Селін Діон розповіла про страшні наслідки свого важкого захворювання.

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Селін Діон рідко з'являється на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/celinedion

Легендарна канадська та американська співачка Селін Ді он вимушено завершила свою кар'єру через важке невиліковне захворювання - синдром ригідної людини.

СелінДіон розповіла, що в неї були настільки сильні м'язові спазми, що в результаті в неї були зламані ребра.

Виступаючи у своєму першому телеінтерв'ю після постановки діагнозу Ходе Котб на каналі NBC News, Діон сказала: "Одного разу у мене були зламані ребра..." Котб запитала її: "Спазми можуть зламати ребро?", і Діон кивнула на знак згоди.

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Діон також сказала, що коли вона відчуває м'язові спазми в горлі, "це схоже на те, що хтось тебе душить, неначе хтось штовхає твою гортань", і пояснила, що під час спазму вона може говорити тільки на певній висоті. "Але це може бути і в черевній ділянці, в хребті, в ребрах", - додала вона, описуючи судоми в руках: "Судоми, але такі, що їх не розблокуєш", - поділилася зірка.

Хвороба сильно змінила Селін Діон / Скриншот відео

У 2022 році в Діон діагностували рідкісний і невиліковний синдром, і їй довелося призупинити живі виступи. Раніше вона говорила, що це "спричиняє труднощі під час ходьби та не дозволяє використовувати голосові зв'язки, щоб співати так, як вона звикла.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

У квітневому інтерв'ю Vogue France вона сказала, що п'ять разів на тиждень проходить фізіотерапію і вокальну терапію. Вона зізналася в почутті відчаю, але також підтвердила, що знову намагається зробити співочу кар'єру.

Повнометражний документальний фільм про її хворобу "Я: Селін Діон" вийде на Prime Video 25 червня. Режисер - Ірен Тейлор, номінована на "Оскар" за фільм "Останній дюйм" 2009 року.

Повна версія інтерв'ю NBC вийде в ефір 11 червня.

Хвороба Селін Діон

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдрому ригідності, або "синдрому скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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