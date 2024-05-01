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Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву

Анна Підгорна
1 травня 2024, 02:00
Журналістка зробила їдкий коментар у бік біологічної спорідненості Примадонни з Лізою та Гаррі Галкіними.
Ксенія Собчак, Алла Пугачова, Максим Галкін, Ліза Галкіна, Гаррі Галкін
Ліза і Гаррі Галкіни - Собчак засумнівалася в материнстві Пугачової / колаж: Главред, фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/maxgalkinru

У 2013 році Алла Пугачова і Максим Галкін стали батьками - у них з'явилися близнюки Гаррі та Ліза. Зіркові батьки не стали приховувати, що малюків виносила сурогатна мама, проте поява на світ Гаррі та Лізи вже майже 11 років не дає спокою і хейтерам, і шанувальникам сім'ї Примадонни.

За однією з версій дітей Пугачовій і Галкіну виносила загадкова українка, за іншою - жінка на ім'я Олена Ширініна. Однак одне у всіх цих чутках залишається незмінним: біологічний матеріал для зачаття належав коміку і співачці. І якщо на момент появи на світ близнюків Галкін був чоловіком у самому розквіті сил - всього 37 років (хоча і в його батьківстві часто сумніваються), Пугачовій на той момент було вже 64. Та у зіркової сім'ї і на це знайшлася відповідь - Примадонна нібито заморозила яйцеклітини за 12 років до народження Гаррі та Лізи, коли їй було 52.

У своєму YouTube-шоу Ксенія Собчак їдко прокоментувала неможливість Алли Пугачової зачати навіть у такому віці. У бесіді з фахівцями вона засумнівалася в тому, що мамою Лізи і Гаррі є справді Примадонна, а не донор, який підходив їй та Галкіну за певними параметрами.

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Обговорюючи з репродуктологами старіння яйцеклітин, Собчак навела як приклад сім'ю Пугачової і Галкіна. Імен вона не назвала, але натяк у неї вийшов не надто прозорим: "Є ж усілякі публічні випадки, не називатимемо імен, коли жінка в 60 років каже: "Ось я скористалася сурогатним материнством, але яйцеклітина моя". Моя гінекологиня каже, що це неможливо. Тільки, якщо вона заморозила їх, коли їй було 20, але таких технологій тоді не було. Якщо ви побачите дорослу жінку, це означає, що просто все донорськи підбирається зараз все досить точно. Але це чужа яйцеклітина", - сказала журналістка.

Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше балерина-путіністка Анастасія Волочкова несподівано виступила проти "порятунку" Алли Пугачової, яку критикують у країні-окупанті за засудження війни в Україні.

Також стало відомо, що Алла Пугачова, яка залишила країну-агресора на початку повномасштабного вторгнення, має намір повернутися до РФ у справах, пов'язаних з її підмосковним замком.

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