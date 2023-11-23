Божевільна путіністка Чичеріна "наїхала" на окупантів через ліквідацію Поліни Менших

Запекла прихильниця Кремля, співачка і володарка підозри від СБУ Юлія Чичеріна раптово "наїхала" на окупантів.

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Юлія Чичеріна раптово обрушилася на своїх колег-окупантів з критикою / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Скандально відома співачка, путіністка і фанатка Кремля, Юлія Чичеріна вирішила "наїхати" на своїх же, на окупантів, за концерт в Донецькій області, куди прилетів "вітальний" снаряд з установки HIMARS від ЗСУ і вбив іншу російську співачку-путіністку Поліну Менших. Такий пост традиційного для Чичеріної божевільного змісту з'явився на її Telegram-каналі.

Артистка, яка і сама часто виступає перед терористами на тимчасово окупованому Донбасі, очевидно, злякалася, що її теж може очікувати загибель прямо на сцені.

"Заходи в зоні військових дій повинні проходити без анонсів, раптово, дуже оперативно, мобільно, швидко, по можливості малими групами і ні в якому разі не в місцях, для цього призначених. Не можна товпитися на відкритому просторі, паркуватися в купу, тріпатися всім по телефонах, де ви і навіщо. Умови на цій війні такі, що ворог бачить все, користуючись західною розвідкою, своїми стукачами і нашою безвідповідальністю", – в гніві і божевіллі писала Чичеріна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий записав злу пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка - з приводу того, що на нього нібито готувався замах.

Великий дав волю своїй фантазії і показав, як Білоруський диктатор хотів ховатися від "України і Польщі під керівництвом НАТО" – причому за шторами у власному кабінеті.

До того російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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