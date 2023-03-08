"Чоловіки не розбазарюють свій зад": Чичеріна сіла в калюжу, намагаючись привітати росіянок

Чичеріна свій нескладний текст супроводила фото, на якій позує в касці, в бронежилеті і з автоматом на плечах (виблискуючи при цьому божевільною посмішкою).

Юлія Чичеріна / Колаж фото УНІАН і Telegram

Скандальна російська артистка Юлія Чичеріна (відома своєю багаторічною підтримкою кривавого путінського режиму взагалі і бойовиків "Л/ДНР" зокрема, відзначилася новою партією марення. Тепер вона вирішила поздоровити мешканок країни-агресора з 8 березня – і знову у своїй фірмовій скаженій манері.

Коментувати потік її свідомості хоч скільки – небудь детально вкрай важко - в ньому химерно і тісно змішалися тези кремлівської пропаганди, печерна гомофобія і вірші поета Миколи Некрасова про "долюшку жіночої".

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"Як прекрасно жити в країні, де чоловіки залишаються чоловіками, не змінюючи стать і не розбазарюючи свій зад направо і наліво, як еуропейці, а жінки - залишаються жінками, зупиняючи коней на скаку і спокійно входячи в палаючі хати. Вітаю нас, дівчатка!", - написала Чичеріна.

Свій божевільний текст вона супроводила фото, на якій позує в касці, в бронежилеті і з автоматом на плечах (виблискуючи при цьому божевільною посмішкою).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий записав злу пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка - з приводу того, що на нього нібито готувався замах.

Великий дав волю своїй фантазії і показав, як Білоруський диктатор хотів ховатися від "України і Польщі під керівництвом НАТО" – причому за шторами у власному кабінеті.

До того російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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