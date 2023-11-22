Хто така співачка-путіністка Менших, яку ліквідували ЗСУ на Донбасі

Українські військові напередодні точним ударом з установки HIMARS ліквідували в селі Кумачово (що на тимчасово окупованому Донбасі) чергову групу окупантів. І в тому числі маловідому артистку-путіністку – співачку, танцівницю і актрису театру Поліну Менших. Момент удару навіть потрапив на відео.
ЗСУ вдарили з HIMARS по будинку культури, де проходив концерт для морпіхів армії окупантів. Саме в цей час на сцені виступала менших. На відеозаписі чітко видно, як ура-патріотка виступає перед загарбниками, але раптово лунає вибух і гасне світло. Іронія долі - за мить до смерті путіністка встигла заспівати фразу "заздріть нам".
За даними пропагандистських ЗМІ, менших працювала педагогом з етнічних танців, очолювала театр-студію і виступала режисером однієї з вистав. На своїй сторінці в соцмережах вона активно розповідала про любов до радянських фільмів і російської культури.
Менших пише, що частково її вихованням займався дід-офіцер, так що "це і вплинуло на її дивні для панянки смаки".
Путіністка часто хвалилася тим, що регулярно їздила на тимчасово окупований ворогами Донбас і підтримувала окупантів на фронті своїми виступами.
Українські військові підтверджують удар
Напередодні про удар по 810-й бригаді РФ повідомив український боєць з позивним "Мадяр". За даними ВСУ, знищено 25 окупантів, близько сотні-поранено.
За словами "Мадяра", українські військові терпляче дочекалися приїзду російських командирів, щоб завдати нищівного удару по місцю скупчення ворога.
"Мадяр" також підкреслив, що дана атака є "відповіддю" ЗСУ за удар Росії по 128-й бригаді.
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