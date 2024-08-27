Саме поняття "гумор" глибоко ображене появою Дюжева на екранах.

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Дмитро Дюжев зіграє Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Затятий українофоб і путінський посіпака Дмитро Дюжев нарешті отримав свою кісточку з кремлівського столу - після концертів на окупованих територіях і плазування перед кривавою путінською верхівкою з раболіпною посмішкою актор нарешті отримав головну роль у телесеріалі. Щоправда, для "Космоса" Дюжева знайшлася навіть не другосортна, а третьосортна картина з убогими потугами на політичну сатиру.

Так росЗМІ оголосили, що 2025 року на телеекрани в країні-агресорі вийде телесеріал "Гудбай", головним героєм якого виявиться 46-ий президент США Джо Байден. Його і гратиме Дюжев.

За сюжетом, який, за словами творців, має показувати "стосунки між росією та Америкою, показуючи їх через призму гумору й абсурду", президент США особисто вирушає до країни-окупанта, щоб перевірити, чому ж не працюють санкції проти рф. За безглуздим збігом обставин він губиться в нетрях сам і втрачає документи.

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Тепер невдалій пародії на Байдена у виконанні Дюжева доведеться жити в хрущовці, спілкуватися з місцевими "патріотами" та йти до школи викладати англійську, в надії нашкребти грошей на квиток до США, поки російський пенсіонер Іванич замість нього керує Штатами.

Примітно, що замість хваленої "російської культури", про яку так люблять розповідати в країні-агресорі, глядачеві згодовуватимуть її реалії - злидні, байдужість, злість на весь світ і тягу до міцних напоїв. Горілці, як заведено в РФ, приділена величезна увага - що вже казати, якщо вона миготить ледь не на кожному фото з прес-релізу серіалу "Гудбай".

Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела

Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела

Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела

Хто такий Дмитро Дюжев? Дмитро Дюжев - російський актор і співак. Путініст і українофоб. Підтримує війну рф проти України. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Фігурант бази даних "Миротворця" як особа, яка незаконно відвідувала окупований росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України, повідомляє Вікіпедія.

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