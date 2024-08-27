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Байден у "космосі": путініст Дюжев зробить із президента США злиденного російського пенсіонера

Анна Підгорна
27 серпня 2024, 17:29
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Саме поняття "гумор" глибоко ображене появою Дюжева на екранах.
Джо Байден, Дмитрий Дюжев
Дмитро Дюжев зіграє Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Затятий українофоб і путінський посіпака Дмитро Дюжев нарешті отримав свою кісточку з кремлівського столу - після концертів на окупованих територіях і плазування перед кривавою путінською верхівкою з раболіпною посмішкою актор нарешті отримав головну роль у телесеріалі. Щоправда, для "Космоса" Дюжева знайшлася навіть не другосортна, а третьосортна картина з убогими потугами на політичну сатиру.

Так росЗМІ оголосили, що 2025 року на телеекрани в країні-агресорі вийде телесеріал "Гудбай", головним героєм якого виявиться 46-ий президент США Джо Байден. Його і гратиме Дюжев.

За сюжетом, який, за словами творців, має показувати "стосунки між росією та Америкою, показуючи їх через призму гумору й абсурду", президент США особисто вирушає до країни-окупанта, щоб перевірити, чому ж не працюють санкції проти рф. За безглуздим збігом обставин він губиться в нетрях сам і втрачає документи.

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Тепер невдалій пародії на Байдена у виконанні Дюжева доведеться жити в хрущовці, спілкуватися з місцевими "патріотами" та йти до школи викладати англійську, в надії нашкребти грошей на квиток до США, поки російський пенсіонер Іванич замість нього керує Штатами.

Примітно, що замість хваленої "російської культури", про яку так люблять розповідати в країні-агресорі, глядачеві згодовуватимуть її реалії - злидні, байдужість, злість на весь світ і тягу до міцних напоїв. Горілці, як заведено в РФ, приділена величезна увага - що вже казати, якщо вона миготить ледь не на кожному фото з прес-релізу серіалу "Гудбай".

Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена
Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела
Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена
Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела
Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена
Дмитро Дюжев у ролі Джо Байдена в серіалі "Гудбай" / Відкриті джерела

Хто такий Дмитро Дюжев?

Дмитро Дюжев - російський актор і співак. Путініст і українофоб. Підтримує війну рф проти України. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Фігурант бази даних "Миротворця" як особа, яка незаконно відвідувала окупований росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України, повідомляє Вікіпедія.

Останні зіркові новини:

Раніше співак-путініст Філіп Кіркоров встановив нові імпланти, через що став виглядати посміховиськом. Пластикових сідниць і комічного пресу, забитих татуюваннями, артисту здалося недостатньо.

Також у Мережі з'явилися знімки з весілля єдиного сина зрадниці Наташі Корольової. У коментарях багато хто зазначає, що хлопець більше схожий на Ігоря Ніколаєва, першого чоловіка співачки-путіністки, ніж на свого тата-стриптизера.

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шоу-бізнес скандал Джо Байден Дмитро Дюжев новини шоу бізнесу
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