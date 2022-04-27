Барських вперше зізнався, чому пішов у ЗСУ і як рятував матір з Херсона / instagram.com/max_barskih/

Український співак Макс Барських, який зараз служить у лавах Збройних сил України, пояснив своє рішення захищати Батьківщину.

В інтерв'ю Vogue Барських розповів, що у нього був квиток в США, де він повинен був там працювати над новим альбомом, на 22 лютого, проте політ він відклав до 24 лютого і вже нікуди не полетів.

Маму, яка до останнього не хотіла їхати з Херсона, вивіз звідти майже в перед окупацією.

"Після всіх моїх висловлювань в Інстаграмі моїм рідним було небезпечно перебувати в Херсоні. В інтернет злили мій телефон, мою Херсонську прописку, мені погрожували. Після всіх моїх висловлювань в Інстаграмі моїм рідним було небезпечно перебувати в Херсоні", - розповів він.

Також Макс Барських вперше прокоментував своє рішення вступити до лав ЗСУ, про яке він повідомив на початку квітня в Instagram.

"Коли я був один, я розумів, що мені некомфортно - і що я можу більше. Я просто місця собі не знаходив. Так, можна допомагати дистанційно, але цього недостатньо. Тому я вирішив приєднатися до ЗСУ, і тепер я в складі батальйону під Києвом. Поки, зрозуміло, записаний як резервіст, тому що у мене немає військового досвіду. Мене призначили відповідальним за постачання. Вірю, що можу виявитися корисним у пошуках допомоги", — повідомив він.

Барських пояснив, що однією з головних причин, чому він вступив до ЗСУ, було бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов'язаний з військовою справою, проте хоче захищати Україну, але відчуває страх.

читайте також"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови панських співати для росіян"Я теж боявся, і зараз боюся, звичайно. Але коли я перебуваю на навчаннях, в батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну і мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом", - підсумував Барських.

Нагадаємо, з початку активного військового вторгнення РФ на територію України Український співак Макс Барських був одним з тих, хто вів активну боротьбу з російською пропагандою на інформаційному фронті.

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