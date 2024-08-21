Барбір відповіла на плітки про роман із колегою по "Сніданку" Сенічкіним

Нещодавно ведучі Людмила Барбір і Руслан Сенічкін відсвяткували важливу річницю - їхньому тандему на Сніданку з 1+1 виповнилося 11 років. У зв'язку з цим Барбір у соціальних мережах поділилася ностальгічним постом про роботу з Сенічкіним, що підштовхнуло деяких її підписників до некоректних запитань.
Так у коментарях у ведучої стали запитувати, чи не пов'язують її романтичні стосунки з її партнером по майданчику. Мовляв, вони проводять підозріло багато часу разом.
Зірка 1+1 не стала ухилятися від теми, і відверто зізналася, яке місце в її житті займає Руслан Сенічкін. "Руслан мій друг і колега", - ввічливо зазначила вона.
Людмила Барбір заміжня і виховує 12-річного сина. При цьому свою сім'ю вона намагається вберегти від суспільної уваги.
Хто така Людмила Барбір?
Людмила Барбір - українська телеведуча та акторка. Ведуча ранкового проєкту "Сніданок з 1+1" на телеканалі 1+1 Україна. Менторка, викладачка курсів у 1+1 media school. Разом з Русланом Сенічкіним встановила рекорд українського ТБ - "Найтриваліший термін роботи пари ведучих ранкового розважального шоу", повідомляє Вікіпедія.
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Раніше українська зірка Олімпіади-2020, каратистка Анжеліка Терлюга повідомила про вагітність. Вона очікує первістка від свого чоловіка і тренера Володимира Зарецького.
Також стало відомо, що популярна співачка Jerry Heil стала членом академії GRAMMY, що означає, що тепер вона зможе подавати свої треки на престижну музичну премію.
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