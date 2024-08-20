"Можу впливати на глобальну індустрію музики": Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY

Українська популярна співачка Джеррі Хейл повідомила, що стала членкинею американської академії мистецтва і науки звукозапису, яка щороку вручає премії "Греммі".
На своїй сторінці в Telegram Джеррі розповіла, що вона зможе впливати на глобальну індустрію музики.
"Тепер я член академії "Греммі". Щоб отримати можливість подати трек на премію, ти повинен пройти верифікацію, заповнивши незліченну кількість сторінок, вказавши свою освіту і досягнення. Я почала цей процес ще взимку і мала чекати до липня. Ще місяць я чекала, щоб розповісти вам щасливу новину: верифікація відбулася - і наступний крок спрогнозувати нескладно. По-перше, я можу впливати на глобальну індустрію музики. По-друге, це дає змогу подавати свої треки на премію. Про це трохи пізніше, а поки давайте просто порадіємо", - розповіла співачка.
Дивіться відео, де Джеррі Хейл розповіла про своє досягнення:
Хто така Jerry Heil?
Джеррі Гейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.
Jerry Heil - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попспівачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.
А також Jerry Heil випустила новий трек із модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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