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Святкують ромашкове весілля: на Сніданку з 1+1 Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи

21 серпня 2022, 17:01

Дует ведучих розповів про взаємини поза кадром та показав раритетні фото зі зйомок.

Сенічкін, Барбір, Шовкопляс та Гордєєв
Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Сьогодні пара телеведучих Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін та Людмила Барбір святкують 9 років спільної роботи у кадрі. Наразі це рекорд на українському телебаченні серед ведучих ранкового шоу. Колеги та команда програми у прямому ефірі привітала телепару з річницею незвичним сюрпризом.

Під час ефіру до студії несподівано завітали Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв, які, з квітами у руках, жартівливо привітали колег в стилі дня спогадів, а також влаштували їм інтерактивну гру, у якій з’ясовували, наскільки ведучі добре знають одне одного. Неля та Єгор подарували телепарі ромашки, ототожнюючи 9 років співпраці "ромашковим весіллям".

У вікторині Людмила Барбір розкрила деякі цікаві факти про Руслана. Наприклад, телеглядачі дізнались про те, що Сенічкін їздить на авто з прапором України, а під час повномасштабного вторгнення вивіз на ньому трьох колег з окупованих територій. Зі свого боку співведучий Барбір зізнався, що під час кастингів у Сніданок з 1+1 Людмила отримала прізвисько "Козачка" через її зачіску – бабетту.

Людмила Барбір та Руслан Сенічкін
Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Окрім того, Руслан Сенічкін вирішив відкрити усі карти стосунків з Людмилою Барбір та, взявши її за руку, наголосив: "Я вважаю, що ми маємо зізнатись. На дев’ятому році ми маємо це сказати. Що між нами? Між нами взаєморозуміння та робота. Ми друзі і я думаю, що тут навіть робота не першочергово. Вона нас пов’язала в принципі як людей".

Людмила Барбір та Руслан Сенічкін
Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Саме 19 серпня 2013 року Людмила Барбір доєдналась до родини ведучих Сніданку з 1+1. Її поставили в пару до Руслана Сенічкіна, з яким разом просинається вся країна у ранковому шоу вже майже 12 років. Ведучі створюють настрій українцям не тільки з телеекранів, але і наживо, виїздами у різні міста до народу – за 9 років телепара приходила прямо додому до телеглядачів, вчила українців рибалити, подорожувати, разом відкривати неймовірні куточки України.

Людмила Барбір та Руслан Сенічкін
Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

У інтерв’ю для сайту 1+1 телепара розповіла про життя в ефірі та поза кадром. Людмила Барбір зізналась, що вони з Русланом дуже емоційні та навіть проявляють емоції у спірних питаннях, проте завжди прислухаються одне до одного.

Людмила Барбір та Руслан Сенічкін
Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботи на Сніданку з 1+1 / Прес-служба

"Нас з Русланом можна порівняти як телепару з італійською родиною. Ми не стримуємо своїх емоцій. У якихось спірних питаннях реагуємо гаряче, можемо голосно закричати на радощах чи з обурення, розсміятися від душі, і розчулитися до сліз…" - підкреслила Людмила Барбір.

Повне інтерв’ю Руслана Сенічкіна та Людмили Барбір для сайту 1+1 можна прочитати за посиланням.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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