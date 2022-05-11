Привіт з минулого життя: Даша Астаф'єва в розкішному образі завела мережу

Даша Астаф'єва показала розкішний образ на підтримку ЗСУ / instagram.com/da_astafieva

Модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва вважається однією з найрозкішніших жінок України, так як вміло поєднує в собі природну сексуальність з добротою та чуйністю.

Тому артистка охоче прийняла флешмоб Лесі Нікітюк, створений для того, щоб порадувати своєю красою чоловіків, які служать в ЗСУ, і сьогодні охороняють нашу країну від російських окупантів.

На кілька хвилин Астаф'єва поринула в минуле - зробила яскравий макіяж, зачіску, і записала красивий відеоролик.

У ньому співачка звернулася до захисників з нагадуванням, що їх люблять і чекають вдома їхні близькі, живими та неушкодженими.

Шанувальники зустріли оновлену Дашу Астаф'єву з захопленими компліментами.

Вони не скупилися на епітети, відзначаючи, що внутрішня краса артистки, навіть з приходом війни, не померкла ні на секунду:

"Ви чудова та неймовірна! Круто, що підтримуєте хлопців! Так тримати!"

"Дуже гарна та ніжна❤️❤️❤️❤️"

"Ви наш янгол❤❤❤"

"Красуня, наші паночки найгарніші ❤️❤️❤️"

"Ви неймовірно гарна хоч на сцені хоч на кухні коли займайтеся волонтерством, впевнена це тому що ви душею чиста і гарна".

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Раніше українська співачка MamaRika розповіла, що планує усиновити дитину, коли закінчиться війна в Україні.

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