Привіт з минулого життя: Даша Астаф'єва в розкішному образі завела мережу

Співачка точно знає, як підняти настрій будь-якому чоловікові одним своїм виглядом.
Модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва вважається однією з найрозкішніших жінок України, так як вміло поєднує в собі природну сексуальність з добротою та чуйністю.
Тому артистка охоче прийняла флешмоб Лесі Нікітюк, створений для того, щоб порадувати своєю красою чоловіків, які служать в ЗСУ, і сьогодні охороняють нашу країну від російських окупантів.
На кілька хвилин Астаф'єва поринула в минуле - зробила яскравий макіяж, зачіску, і записала красивий відеоролик.
У ньому співачка звернулася до захисників з нагадуванням, що їх люблять і чекають вдома їхні близькі, живими та неушкодженими.
Шанувальники зустріли оновлену Дашу Астаф'єву з захопленими компліментами.
Вони не скупилися на епітети, відзначаючи, що внутрішня краса артистки, навіть з приходом війни, не померкла ні на секунду:
"Ви чудова та неймовірна! Круто, що підтримуєте хлопців! Так тримати!"
"Дуже гарна та ніжна❤️❤️❤️❤️"
"Ви наш янгол❤❤❤"
"Красуня, наші паночки найгарніші ❤️❤️❤️"
"Ви неймовірно гарна хоч на сцені хоч на кухні коли займайтеся волонтерством, впевнена це тому що ви душею чиста і гарна".
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Раніше українська співачка MamaRika розповіла, що планує усиновити дитину, коли закінчиться війна в Україні.
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