Арія Старк за Україну: зірка Гри престолів підтримала постраждалих від агресії РФ українців

Мейсі Вільямс підтримала українців на благодійному концерті / Колаж

Зірка серіалу Гра престолів, британська актриса Мейсі Вільямс висловила свою солідарність і підтримку українському народу.

"Арія Старк" взяла участь у благодійному концерті під назвою "Слава Україні" разом з іншими діячами мистецтва.

Крім Вільямс у заході взяли участь актори Бен Уішоу, Джонатан Прайс, актриса Джульєт Стівенсон, піаністка з Харкова Дінара Клінтон, український поет і співак Сергій Жадан, Лондонський Сучасний оркестр, заснований Х'ю Брантом і Робертом Еймсом, та інші.

Вся виручка з вечора музики, поезії та художньої словесності буде передана Комітету з надзвичайних ситуацій (Disasters Emergency Committee), який опікується постраждалих від гуманітарних катастроф.

Зараз у такому становищі через російське вторгнення перебувають багато міст України - Харків, Маріуполь, Херсон та ін.

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Раніше музикант і телеведучий Коля Серга написав і заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі, в якій назвав Путіна поцом.

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