"Хей, Путін, в Одесі ви - звичайний поц": Коля Серга дотепно підколов президента РФ і окупантів

Коля Серга назвав Путіна поцом у пісні на мотив Шаланд, повних кефалі / instagram.com/thekolya

Музикант, актор і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав Територіальної оборони міста Одеса, написав і заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі.

З властивим одеситам іскрометним гумором, Серга змінив знайомі всім рядки в насмішку над лідером країни-агресора.

Музикант також висловив надію, що його пісня буде "доноситися з кожної одеської кватирки, і протягом дійде до російських військових кораблів", що пливуть у відомому напрямку. Пісню Коля Серга виконав на тлі Одеського оперного театру.

Текст хвацької пісеньки дуже швидко запам'ятовується:

"На кораблях володя путин,

В Одессу выслал свой десант

А мы его на дно опустим

И тут займётся им рапан.

Бычкам солдат останки светят,

Моллюск облепит БТР,

И наш сезон ближайший летний

На всё морское будет щедр.

Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,

В вас никто не верит здесь всерьёз,

Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,

А в Одессе вы обычный поц.

Вам здесь не бросятся на плечи

Вам здесь не вынесут цветы,

Да, мы бендеровцы, конечно,

Остапа Бендера кенты.

Не сцыте, подплывайте ближе,

Вам всё равно в аду гореть,

У нас в Одессе, как в Париже,

Увидеть раз и умереть.

Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,

В вас никто не верит здесь всерьёз,

Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,

А в Одессе вы обычный поц".

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Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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