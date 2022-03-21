"Хей, Путін, в Одесі ви - звичайний поц": Коля Серга дотепно підколов президента РФ і окупантів

На тлі Оперного театру артист заспівав пісню на мотив одеської вуличної пісні.
Музикант, актор і телеведучий Коля Серга, який вступив до лав Територіальної оборони міста Одеса, написав і заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі.
З властивим одеситам іскрометним гумором, Серга змінив знайомі всім рядки в насмішку над лідером країни-агресора.
Музикант також висловив надію, що його пісня буде "доноситися з кожної одеської кватирки, і протягом дійде до російських військових кораблів", що пливуть у відомому напрямку. Пісню Коля Серга виконав на тлі Одеського оперного театру.
Текст хвацької пісеньки дуже швидко запам'ятовується:
"На кораблях володя путин,
В Одессу выслал свой десант
А мы его на дно опустим
И тут займётся им рапан.
Бычкам солдат останки светят,
Моллюск облепит БТР,
И наш сезон ближайший летний
На всё морское будет щедр.
Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы обычный поц.
Вам здесь не бросятся на плечи
Вам здесь не вынесут цветы,
Да, мы бендеровцы, конечно,
Остапа Бендера кенты.
Не сцыте, подплывайте ближе,
Вам всё равно в аду гореть,
У нас в Одессе, как в Париже,
Увидеть раз и умереть.
Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы обычный поц".
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Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.
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