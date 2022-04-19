Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, в житті - Олена Савраненко, була самовідданим волонтером з самого початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Артистка плела сітки, працювала в аптеці, допомагала у волонтерському штабі шити амуніцію для ЗСУ, займалася збором пожертвувань. І ось, через 53 дні війни, вона прийняла рішення покинути Україну, і відправитися в Європу.

Це не втеча зі страху - Савраненко прийняла зважене рішення. Виїхати для неї - означає мати можливість допомагати країні ще більше.

"Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули.

1. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять в нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб.

2. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні.

3. Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх гибелі і допомагати з амуніцією. Поховання кума боляче по мені вдарило. Най всі сини повернуться живими!

4. Більше не можу пасувати концерти в Європі, бо "не знаю як взяти в руки мікрофон".

5. Більше не можу засинати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "дякую за все, але війна ще не закінчилася: нам треба ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!"

Я хочу робити більше і тепер буду робити більше",- розповіла про свої плани реп-виконавиця.

Шанувальники підтримали артистку, запевнивши її, що вона прийняла розумне і вірне рішення.

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Раніше російська поетеса Віра Полозкова висловила вдячність Україні, та розповіла про молитви за країну. У соціальних мережах вона публікує антивоєнні вірші, присвячені мужності українців.

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