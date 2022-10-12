Анна Седокова поскаржилася на дефіцит ліків в РФ через санкції / instagram.com/annasedokova

Киянка Анна Седокова ігнорує війну в Україні, і продовжує жити і платити податки в країні, яка методично знищує її співвітчизників. Продажна співачка веде активне світське життя і купається в розкоші.

Однак санкції затягують петлю на шиї РФ, і тепер навіть селебрітіс відчули нікчемність і злидні цієї країни. Росія вкрала звичне життя українців і поплатилася - у міру того, як опускається над країною-терористом залізна завіса, з прилавків росіян зникають імпортні товари.

У великому дефіциті зараз імпортні медикаменти. На своїй сторінці в Instagram Седокова поскаржилася, що не може отримати необхідне лікування від кропив'янки: потрібний їй укол коштує близько 1000 доларів і в "країні на болотах" його не дістати.

Замість цього зрадниці доводиться знімати симптоми кропив'янки дешевими російськими аналогами з сильними побічними ефектами для її імунітету та гормонального фону.

"Знову разом, знову поруч. Я і моя кропив'янка. Коли закінчується дія уколу (як правило його вистачає на пару місяців), то будь-яке нервове потрясіння є тригером для нового нападу. І тут можна спробувати відтягувати все сильними антигістамінними таблетками в левовій дозі, від яких спати хочеться і без сил. Або знову укол за 1000 доларів, який зараз ніде не знайти", - ниє запроданка.

Анна Седокова поскаржилася на дефіцит ліків в РФ через санкції / instagram.com/annasedokova

Раніше актриса-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.

У той же час російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

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