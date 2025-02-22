Антон Лірник звернувся до чиновників РФ і назвав їх "ідіотами"

Ви дізнаєтеся:
- На що образився Антон Лірник
- Як він назвав російських чиновників
Скандальний український комік Антон Лірник, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так не зміг відмовитися від гастролей там, поскаржився на росіян.
Як написав артист на своїй сторінці у Facebook, його нещодавно внесли до списку іноагентів Росії, в якому значиться Максим Галкін, Тетяна Лазарєва, Андрій Макаревич, співачка Земфіра та інші артисти, які публічно виступили на підтримку мирної України.
"Російським чиновникам-ідіотам: я за паспортом іноагент від самого початку Але спасибі за визнання моєї роботи", - заявив артист.
Лірник припустив, що опинився у списку іноагентів через свою моновиставу, в якій він частково висміює російських політиків.
Фігура Антона Лірника трохи спірна. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Антон Лірник так і не зміг відмовитися від гастролей у Росії, але у великому інтерв'ю з Андрієм Пределіним він розповів певні особливості і причини своїх вчинків. Резидент дуету "ім. Чехова" Антон Лірник зізнався. Чехова" Антон Лірник зізнався, що росіяни покращують свою думку про українців після його виступів.
Зараз на його сторінці в соціальних мережах публікуються збори на допомогу українським дітям.
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