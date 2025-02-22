Антон Лірник звернувся до чиновників РФ і назвав їх "ідіотами"

Антон Лірник поділився фото українського паспорта і звернувся до чиновників РФ.

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Антон Лірник висміяв російських чиновників / Колаж Главред, фото Facebook/Антон Лірник

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На що образився Антон Лірник

Як він назвав російських чиновників

Скандальний український комік Антон Лірник, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так не зміг відмовитися від гастролей там, поскаржився на росіян.

Як написав артист на своїй сторінці у Facebook, його нещодавно внесли до списку іноагентів Росії, в якому значиться Максим Галкін, Тетяна Лазарєва, Андрій Макаревич, співачка Земфіра та інші артисти, які публічно виступили на підтримку мирної України.

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"Російським чиновникам-ідіотам: я за паспортом іноагент від самого початку Але спасибі за визнання моєї роботи", - заявив артист.

Лірник припустив, що опинився у списку іноагентів через свою моновиставу, в якій він частково висміює російських політиків.

Фігура Антона Лірника трохи спірна. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Антон Лірник так і не зміг відмовитися від гастролей у Росії, але у великому інтерв'ю з Андрієм Пределіним він розповів певні особливості і причини своїх вчинків. Резидент дуету "ім. Чехова" Антон Лірник зізнався. Чехова" Антон Лірник зізнався, що росіяни покращують свою думку про українців після його виступів.

Антон Лірник в інтерв'ю пояснював, чому продовжує виступати в РФ / Фото скріншот

Зараз на його сторінці в соціальних мережах публікуються збори на допомогу українським дітям.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що колишні російські гравці КВК, актори "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які після початку війни виїхали з України, продовжують заробляти гумором. Але зараз не на українському ТБ, а на круїзному лайнері Astoria Grande. Лайнер вирушає з російського міста Сочі, відвідує кілька портових міст Туреччини і повертається в Сочі.

Раніше посаду Тиграна Кеосаяна, який помирав, моментально окупувала його спритна дружина-вірменка Маргарита Симоньян. Замість того, щоб перебувати біля ліжка вмираючого чоловіка, вона швиденько вирішила зайняти поки ще тепленьке містечко на одному з популярних каналів терористичної РФ.

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