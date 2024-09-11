Українці приїхали, щоб попрощатися з путіністом, який підтримує війну.

https://glavred.net/stars/na-pohorony-putinista-maslyakova-prishla-komanda-kvn-so-lvova-10596293.html Посилання скопійоване

Маслякова поховали в Москві Колаж: Главред, фото: КВН

Сьогодні в терористичній Росії ховають телеведучого популярного гумористичного шоу - КВК Олександра Маслякова, який підтримував військове вторгнення Росії в Україну.

Тим часом, незважаючи на те, що ведучий був за терористичне вторгнення в Україну, попрощатися з ним, зі словами подяки прийшла українська команда. КВК.

Зокрема, як пише Обозреватель, прощатися з Маслиновим прийшла команда, яку заснували у Львові, - "Ескадрон гусар".

відео дня

Повідомляється, що ще з 1995 року члени команди переїхали до Москви і вирішили пов'язати своє життя з "русскім міром", адже зацікавили Маслякова і потрапили до Вищої ліги.

Хто такий Олександр Масляков Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

"За любов, за те, що терпіли нас... Спасибі", - видавив один з "Ескадрону гусара", - кажуть українці.

"Ескадрон гусара" створили брати Андрій та Дмитро Криворучки, а саме як команду КВК Львівського вищого військово-політичного училища. Після того, як її члени стали чемпіонами гумористичного шоу в Україні, вони попрямували 1991 року на фестиваль до Тюмені. Там гумористи привернули увагу Олександра Маслякова і потрапили до Вищої ліги КВК.

Новини українців в Україні та у світі:

Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВК" з 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і в нього неоперабельна пухлина в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Останнє фото Маслякова за життя можна подивитися тут

Раніше також призначення шоумена і колишнього гравця КВК Сергія Сивохосоветникомсекретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу не дає спокою багатьом. Зокрема, не зміг промовчати президент Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред