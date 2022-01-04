Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

Анатолій Анатоліч розкритикував Російський КВК / instagram.com/anatoliyanatolich/

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по ювілейному концерту російського КВК, якому в 2021 році виповнилося 60 років. Він був просто шокований великою кількістю політичної пропаганди на сцені.

Анатолій Анатоліч в Instagramзазначив, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК, але був дуже розчарований політичними жартами.

"КВК-це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому - відверті мерзотники, тому що це абсолютно ангажований політично пропагандистський Захід. Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище", - сказав він.

Ведучий також показав кілька відео з виступів команд. На одному з яких пожартували про те, що СРСР може відродитися. При цьому в залі вибухнули оплески.

В іншому ролику учасник команда РУДН з Кенії зі сцени закричав" Крим - наш", чим розвеселив пре-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, наприкінці липня Анатолій Анатоліч показав, що його дружина народила йому третю дитину у мережі популярних пологових будинків Ісіда.