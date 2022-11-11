Андрій Шевченко показав, як сильно змінився його син Крістіан

Андрій Шевченко і Крістен Пазік привітали другого сина Крістіана з 16-річчям / instagram.com/andriyshevchenko

Український спортсмен, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко разом з дружиною, моделлю польського походження Крістен Пазік, виховує 4 синів.

Одному з них, Крістіану, нещодавно виповнилося 16 років. У важливу дату для кожного підлітка, спортсмен звернувся до своєї дитини з серйозним, дуже дорослим побажанням.

"Вітаю з 16-им днем народження мого сина Крістіана. Ніколи не припиняй боротися за те, що любиш. Ми любимо тебе❤️", - написав Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Разом з тим, спортсмен додав фото, на якому позує з Крісом. У коментарях зазначають, що Шевченко-молодший росте дуже привабливим хлопцем.

Крістіан Шевченко - другий син у родині футболіста. Він, як і батько, проявляє здібності в спорті: любить гольф і футбол, займається падл-тенісом. У Кріса троє братів - Джордан (2004 р.н.), Олександр (2012 р. н.) і Райдер-Габріель (2014 р. н.).

Андрій Шевченко з сином Крістіаном / instagram.com/andriyshevchenko

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