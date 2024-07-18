Андрій Лузан уперше озвучив, у яких військах служитиме

Відомий шоумен і комік також зазначив, коли в нього стартує військова підготовка.

https://glavred.net/stars/andrey-luzan-vpervye-ozvuchil-v-kakih-voyskah-budet-sluzhit-10581722.html Посилання скопійоване

Андрій Лузан новини - де служитиме Лузан із Левів на джипі / колаж: Главред, фото: t.me/luzannn_a, instagram.com/luzannnn

Український комік і співзасновник гумористичного шоу "Леви на джипі" Андрій Лузан на початку червня повідомив, що мобілізувався до ЗСУ. Однак подробиць про майбутню військову службу не розкривав.

Про те, де він служитиме і коли почнеться військове навчання, Лузан розповів на відкритій зустрічі з рекрутами. Відео з'явилося в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Так комік повідомив, що служитиме в Силах безпілотних систем (СБС). Позитивні рекомендації про цей рід військ він отримав від Олександра Ярмака, Дениса Квебека та Євгена Карася, які, за його словами, там служать.

Також Андре Лузан зазначив, що приступає до базової військової підготовки 25 липня, а не 6 липня, як раніше писали ЗМІ.

Дивіться відео, де Андрій Лузан розповідає про свою майбутню військову службу:

Хто такий Андрій Лузан? Андрій Лузан - український комік, актор і ведучий. Учасник гумористичного шоу "Ліга Сміху" та співзасновник проєкту "Леви на джипі". Активно займається волонтерством на користь ЗСУ.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка Віра Брежнєва вперше заговорила про нові стосунки після розлучення з Костянтином Меладзе. Артистка відзначила одну особливу людину у своєму житті.

Також стало відомо, що Катерину Репяхову, дружину співака Віктора Павліка, у Молдові зупинили поліцейські. Це повторювалося двічі, через що блогерка вирішила обходити країну стороною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред