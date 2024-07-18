УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"На Молдову я дуже зла!": дружину співака Павліка в Молдові зупинили поліцейські

Анна Підгорна
18 липня 2024, 09:51
133
Катя Репяхова розповіла, чому надалі намагатиметься обходити цю країну стороною.
Катя Репяхова
Катя Репяхова новини - дружина Павліка поскаржилася на поліцію Молдови / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова, блогерка, бізнесвумен, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, майже місяць відпочивала у рідних в Ізраїлі. Поверталася вона через Молдову, і шлях додому видався не найприємнішим.

Спершу Репяхову обурили місцеві ціни, які, на її погляд, виявилися надмірно високими. "На Молдову я дуже зла! Понад 26 тисяч гривень – вартість паркінгу за 26 днів. Я вважаю, що це використання нашого положення у своїх цілях. Наступного разу всіма силами я буду намагатися оминати цю країну", - вирішила Катя.

Однак пізніше їй довелося зіткнутися з новими проблемами - її двічі зупиняли місцеві поліцейські і натякали на хабар. Цей факт ще більше розлютив дружину Павліка.

відео дня

"Два рази зупиняла поліція. Всі хочуть хабар! Вперше - у нас не було віньєтки (оплати за проїзд автомагістралями - прим. редактора), вдруге – поліція побачила в базі перевищення швидкості на 12 км 2023 року. Вони просто випрошують на лапу! Це жах", - написала вона у своєму блозі.

Катя Репяхова
Катя Репяхова новини - дружина Павліка поскаржилася на поліцію Молдови / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше популярна українська акторка Анна Саліванчук отримала серйозні травми за кордоном. Від болю вона не могла дихати, і по допомогу їй довелося в такому стані їхати в сусідню країну.

Також Юлія Тимошенко здивувала новим розкішним образом - вона позбулася звичної коси, і показалася в дорогій сукні-вишиванці та з новою зачіскою.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Реклама

Головне за день

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

11:38 Україна
Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали прогноз на 18 липня

Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали прогноз на 18 липня

11:13 Україна
Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

09:44 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли перестануть відключати світло в Україні: названо терміни 8288

Коли перестануть відключати світло в Україні: названо терміни

Боюся бути такою ж, як ти : донька Агутіна звернулася до батька 3032

"Боюся бути такою ж, як ти": донька Агутіна звернулася до батька

Страждають 10 років : в США жорстко відповіли Лаврову на заяви про погрози для РФ 2592

"Страждають 10 років": в США жорстко відповіли Лаврову на заяви про погрози для РФ

В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт 2098

В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт

Останні новини

11:38

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

11:32

Впродовж наступних місяців: чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів

11:13

Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали прогноз на 18 липня

11:02

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Тигри - ігноруйте плітки, Коням - роздратування

10:49

Стягнення штрафів ТЦК з військовозобов'язаних без доходів і майна: відповідь юриста

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - ЖмайлоРосія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло
10:47

В Україні прогнозується зростання цін на популярні продукти: яка причина

10:44

Армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донбасі - Deep State

09:57

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

09:51

"На Молдову я дуже зла!": дружину співака Павліка в Молдові зупинили поліцейські

Реклама
09:44

Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

09:35

Церковне свято 19 липня: що заборонено робити у цей день

09:25

Гороскоп на завтра 19 липня: Скорпіонам - бентежні непорозуміння, Рибам - нова можливість

09:17

Після розлучення з Меладзе: Віра Брежнєва вперше заговорила про нові стосунки

08:48

Байден захворів і буде в ізоляції: що сталося з президентом СШАВідео

08:32

Як легко і швидко стерилізувати банки: найпростіший спосібВідео

08:18

Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі: у ГУР розкрили деталі

08:10

Яка мрія для української держави?Погляд

08:02

Вибухи у Севастополі: окупанти поскаржилися на атаку морських дронівВідео

07:13

Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

06:10

Про Трампа та його нові рішення: чого чекатиПогляд

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 9 секунд знайти вішалку

05:34

"Це не трагедія": що чекає Україну у випадку президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналітик сказав, за якого президента США завершиться війна в Україні

03:05

Байден може перевернути на свою користь ситуацію на виборах в США: до чого тут Україна

02:32

"Допомагав окупантам бити своїх же": навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандалФото

02:30

Не тільки Шварценеггер: Макконахі планує піти з кіно у велику політику

02:00

"Купила віллу за 4 мільйони євро": стало відомо, куди зникла Софія Ротару - ЗМІ

01:35

Чи є ризик нових замахів на Трампа: Кочетков дав прогноз

00:36

Потап показав, як тренується із сином

00:17

Зірка "Ранеток" Лєра Козлова зганьбилася обурливою промовою про УкраїнуВідео

17 липня, середа
23:52

"Позиції зруйновані вщент": Морська піхота розкрила ситуацію у Кринках на Херсонщині

23:44

Дочка Кошового поділилася свіжими фото

23:13

Україні пообіцяли більше F-16, ніж є підготовлених пілотів: Арахамія шокував заявою

23:03

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

22:50

Військових хочуть не карати за перше дезертирство: що пропонує Міноборони

22:15

Путіністи Валерія та Йосип Пригожин раптово "двинули" з РФ - що сталося

22:10

Підозрюють навіть породіллю: шокуючі деталі справи про викрадення дитини з пологового

21:50

Лавров виключив участь РФ у Саміті миру: ніс нісенітницю про врегулювання кризи

21:44

"Вкрадено мільйони рублів": путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин

21:38

Білорусь - маленький васал: аналітик розкрив мотив співпраці Китаю з Мінськом

Реклама
21:20

F-16 будуть в Україні "найближчим часом": Нідерланди заінтригували заявою про літаки

21:15

"Тягнуть на нормальний термін": Кондратюк жорстко розніс Ані Лорак і Повалій

21:06

Росіяни нарешті дочекалися віялових відключеньВідеоблоги

20:52

Зірка "Американської історії жахів" виходить заміж

20:49

Український актор несподівано виїхав до США: ексдружина зробила заяву

20:24

"Дурні люди керували країною": Трамп вимагає від Тайваню плати за захист від Китаю

20:21

"Спочивай з миром": помер зірка серіалів "Нюхач-2" і "Повернення Мухтара-4"

20:19

На Київщині запровадили аварійні відключення: чи зачепило Київ

19:53

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

19:48

Над Україною кружляв літак ВПС Британії: усі подробиці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти