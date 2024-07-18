"На Молдову я дуже зла!": дружину співака Павліка в Молдові зупинили поліцейські

Катя Репяхова розповіла, чому надалі намагатиметься обходити цю країну стороною.

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Катя Репяхова новини - дружина Павліка поскаржилася на поліцію Молдови / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова, блогерка, бізнесвумен, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, майже місяць відпочивала у рідних в Ізраїлі. Поверталася вона через Молдову, і шлях додому видався не найприємнішим.

Спершу Репяхову обурили місцеві ціни, які, на її погляд, виявилися надмірно високими. "На Молдову я дуже зла! Понад 26 тисяч гривень – вартість паркінгу за 26 днів. Я вважаю, що це використання нашого положення у своїх цілях. Наступного разу всіма силами я буду намагатися оминати цю країну", - вирішила Катя.

Однак пізніше їй довелося зіткнутися з новими проблемами - її двічі зупиняли місцеві поліцейські і натякали на хабар. Цей факт ще більше розлютив дружину Павліка.

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"Два рази зупиняла поліція. Всі хочуть хабар! Вперше - у нас не було віньєтки (оплати за проїзд автомагістралями - прим. редактора), вдруге – поліція побачила в базі перевищення швидкості на 12 км 2023 року. Вони просто випрошують на лапу! Це жах", - написала вона у своєму блозі.

Катя Репяхова новини - дружина Павліка поскаржилася на поліцію Молдови / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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