УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 років

22 квітня 2022, 02:47

Півстоліття для Вєрки Сердючки не термін, але артист боїться упустити дещо дуже важливе для нього.

false
Андрій Данилко відреагував на заборону на в'їзд до Росії на 50 років / instagram.com/v_serduchka

Український співак Андрій Данилко, який виступає в амплуа ексцентричної дамочки середнього віку Вєрки Сердючки, потрапив до списку українських діячів культури, яким заборонили в'їзд до росії на 50 років у зв'язку з його політичними переконаннями.

За свою кар'єру Сердючка дала безліч концертів, в тому числі і в рф. Однак Андрій Данилко абсолютно чітко і ясно змалював свою позицію з перших днів війни: Росія для нього - країна-агресор, яка віроломно вторглася в його рідну Україну. Він засуджує військові злочини, які скоюють російські окупанти, і не боїться використовувати свою впливовість і популярність, щоб відкрити світові очі на правду - росія розв'язала безчесну криваву війну і винна в злочинах проти українського народу, проти людства.

Данилко не став мовчати, за що і був включений в список неугодних - півстоліття йому заборонено відвідувати рф. Чи шкодує він про це, артист розповів у інтерв'ю для Insider.

"Я не особливо засмутився, тому що скрізь я там був: в кремлі був, в мавзолеї був, в лужниках виступав. Що там дивитися?" - поділився Данилко.

Однак про одну річ артист все ж шкодує. "Єдине що на похоронах у Путіна не зможу бути",- поскаржився він.

Однак 48-річний актор, з властивим йому оптимізмом, вже будує плани на майбутнє: "Я так підрахував, що у мене в принципі є шанс через 50 років з паличкою пройтися по червоній площі".

читайте також"Росіяни, ми здичавіли": група "Ногу звело" записала кліп на підтримку України

Раніше Андрій Данилко ділився спогадами про реальну особисту зустріч з президентом РФ. За його словами Путін - виплодок пекла.

Однак музикант не вважає, що швидка смерть, яку тирану зараз бажають багато хто, буде за його злодіяння занадто легким покаранням. Данилко запропонував свій варіант кари для Путіна.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Вєрка Сердючка Андрій Данилко вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантникиПід Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків "Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способиЯк виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи
Підтримайте Главред

Останні новини

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

Реклама
01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам - великі гроші, Рибам - везіння

00:56

Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищіВідео

00:52

У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

00:51

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

00:42

"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення ЗеленськогоВідео

00:28

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

00:04

Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

21 квітня, четвер
23:41

Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася РосіяВідео

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:21

Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

Реклама
22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

Реклама
17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

17:15

Звільнення країни і сильна армія: як сонячне затемнення 30 квітня відіб'ється на ситуації в Україні

17:14

"Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні

17:12

Важка артилерія і сотні тисяч боєприпасів: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

17:08

У Мангуші окупанти масово вирили братські могили для вбитих ними жителів Маріуполя - радник мера

16:50

Ведучий популярного російського шоу підтримав Україну і йде з телеканалу

16:49

Великодній кошик: що обов'язково потрібно святити в церкві на Великдень 2022, прості рецептиВідео

16:43

Повністю знищено не менше п'яти рот: російські ВДВ-шники бояться воювати в УкраїніВідео

16:24

Машина Стінгера соколика підбила: бійці ЗСУ знищили літак окупантів з ПЗРК

16:10

Екс-дружина Ступки показала, як новий хлопець зробив їй пропозицію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти