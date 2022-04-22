Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 років

Андрій Данилко відреагував на заборону на в'їзд до Росії на 50 років / instagram.com/v_serduchka

Український співак Андрій Данилко, який виступає в амплуа ексцентричної дамочки середнього віку Вєрки Сердючки, потрапив до списку українських діячів культури, яким заборонили в'їзд до росії на 50 років у зв'язку з його політичними переконаннями.

За свою кар'єру Сердючка дала безліч концертів, в тому числі і в рф. Однак Андрій Данилко абсолютно чітко і ясно змалював свою позицію з перших днів війни: Росія для нього - країна-агресор, яка віроломно вторглася в його рідну Україну. Він засуджує військові злочини, які скоюють російські окупанти, і не боїться використовувати свою впливовість і популярність, щоб відкрити світові очі на правду - росія розв'язала безчесну криваву війну і винна в злочинах проти українського народу, проти людства.

Данилко не став мовчати, за що і був включений в список неугодних - півстоліття йому заборонено відвідувати рф. Чи шкодує він про це, артист розповів у інтерв'ю для Insider.

"Я не особливо засмутився, тому що скрізь я там був: в кремлі був, в мавзолеї був, в лужниках виступав. Що там дивитися?" - поділився Данилко.

Однак про одну річ артист все ж шкодує. "Єдине що на похоронах у Путіна не зможу бути",- поскаржився він.

Однак 48-річний актор, з властивим йому оптимізмом, вже будує плани на майбутнє: "Я так підрахував, що у мене в принципі є шанс через 50 років з паличкою пройтися по червоній площі".

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Раніше Андрій Данилко ділився спогадами про реальну особисту зустріч з президентом РФ. За його словами Путін - виплодок пекла.

Однак музикант не вважає, що швидка смерть, яку тирану зараз бажають багато хто, буде за його злодіяння занадто легким покаранням. Данилко запропонував свій варіант кари для Путіна.

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