"Нехай застрелиться": Данилко розніс Путіна за війну в Україні

Андрій Данилко / СТБ

Андрій Данилко з моменту війни в Україні досить різко висловлюється на адресу президента Росії Володимира Путіна і його дій щодо нашої держави.

Цього разу Данилко заявив, що мріє побачити президента РФ Володимира Путіна на лаві підсудних.

"Володимир Путін - злочинець. Моя мрія - включити телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних. Як він сидить зі своєю зграєю-лійкою. І дізнатися, що він думає. І чи думає взагалі! Він радянська людина. Нас виховували, що війна - це жах, що це не повинно повторитися. І як людина, яка жила з цим ставленням все життя, таке робить! У мене в голові не вкладається! Це яка трансформація повинна відбутися в голові?", - заявив Данилко в інтерв'ю Медуза.

За словами артистка, він не може сказати, якими буде ставлення українців до росіян після перемоги над російськими окупантами.

"Цього я не знаю. Дуже складно відповісти на це питання. Має пройти час. Маємо перемогти Путіна. Я бажаю, щоб Росія позбулася його. Я спочатку по гарячці сказав, що нехай Путін, як Гітлер, застрелиться. Але це для нього занадто великий подарунок. Він повинен постати перед судом", - підсумував Данилко.

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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