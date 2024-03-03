Пугачова випустила нову пісню - Кіркоров поклявся колишній дружині в коханні

Уперше за кілька років Примадонна представила свіжий матеріал.

https://glavred.net/stars/alla-pugacheva-vypustila-novuyu-pesnyu-kirkorov-poklyalsya-byvshey-zhene-v-lyubvi-10546994.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова "Не беспокойся" - Примадонна випустила нову пісню до свого 75-річчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

2 березня Алла Пугачова спростувала чутки про те, що вона випустила альбом під назвою "Пост Скріптум", проте пообіцяла шанувальникам вихід нових пісень до її 75-річчя, яке відбудеться у квітні. І слова свого дотримала.

Сьогодні в День жовтих квітів, свято весни, яке багато років тому придумала сама Примадонна, у Мережі з'явилася перша пісня артистки. Її у своєму блозі в Instagram розмістив чоловік Примадонни, комік Максим Галкін.

Кліпом для треку стала відеонарізка з особистих архівів співачки - концерти, домашні кадри, щасливі сімейні моменти і вдумливі погляди Алли Борисівни. Шанувальники сприйняли нове творіння Пугачової з великим ентузіазмом.

відео дня

Багато хто зазначає, що слова пісні резонують із внутрішнім станом артистки, яка підтримує антивоєнні переконання чоловіка-іноагента - вона "готова до будь-якої долі", "завжди летить на світло, бо іншої дороги нема" та "не кинеться каменем вниз, адже живе на біс". Також у тексті є фрагмент, у якому Пугачова розповідає, що їй снився бій та вогонь, з яких її винесли.

Варто зазначити, що вихід нової пісні Алли Пугачової підтримав її колишній чоловік - співак-путініст Філіп Кіркоров. З початку повномасштабної війни в Україні вони не підтримують зв'язок, оскільки артист підтримує країну-агресора і схвалює війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Кіркоров опублікував ролик зі спільних кадрів із Пугачовою з дивним підписом: "Перша неділя весни... За доброю традицією, Алла, весну дозволяємо! Весна завжди у твоїй душі, у твоєму серці, у твоїй творчості. Дякую за таку нову приголомшливу пісню напередодні твого ювілею. "Не турбуйся за мене, я готова до будь-якої долі... Не турбуйся, я не кинуся каменем вниз... Не турбуйся, я живу на біс!" Зі святом! Співай, Алло! Люблю".

Алла Пугачова "Не беспокойся" - Примадонна випустила нову пісню до свого 75-річчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Раніше чоловік Примадонни, комік Максим Галкін, показав романтичне фото артистки з незвичайного ракурсу. Пугачова не бачила, що її знімають, через що кадр вийшов дуже живим і природним.

Іншим знімком Алли Борисівни поділився український журналіст Дмитро Гордон. Він знявся зі співачкою в Києві в стильних ретро-луках, гідних обкладинки модного глянцю.

Інші новини про Аллу Пугачову:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.