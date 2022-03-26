Алла Пугачова з сім'єю таємно повернулася в Росію після чуток про імміграцію в Ізраїль

Алла Пугачова з сім'єю таємно повернулася в Росію після чуток про еміграцію в Ізраїль / instagram.com/alla_orfey

Місяць тому, з початком повномасштабного військового вторгнення військ РФ на територію України, співачка Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним та їхніми дітьми в екстреному порядку покинула Росію.

Пізніше знаменитостей помітили на відпочинку в Кейсарії. Алла Борисівна розповіла, що їх швидкий від'їзд не має ніякого відношення до еміграції - в Ізраїль вона з сім'єю поїхала на заплановане лікування та канікули.

Між тим подейкують, що Галкін вирішив скористатися своїм родоводом, і отримати громадянство Ізраїлю за прискореним сценарієм. Це дозволить стати резидентами країни і Пугачовій, як законній дружині артиста, і їх спільним дітям.

Достовірність цих чуток не можуть ні підтвердити, ні спростувати ніхто з близького оточення зоряної пари. Втім, близька подруга Пугачової, за сумісництвом хрещена мама Лізи та Гаррі Галкіних, Міла Ставицька припустила, що Примадонна вже в Росії: "Я не в курсі, де Алла і Максим. Звичайно, вони повернуться з відпочинку. Алла Борисівна дуже любить Росію. І, може бути, вона вже тут, на батьківщині".

Так чи інакше, але підмосковна резиденція Алли Борисівни і її сімейства, замок в селі Грязь, ознак життя не подає. Свідки стверджують, що крім охоронців на території не помічено жодної живої душі.

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Відзначимо, шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив у список заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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