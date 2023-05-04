"Алку зустрічаємо з сухарем і гірчицею": росіяни викликалися на гуляючого в Парижі з дітьми Галкіна

Максим Галкін прогулявся з дітьми в паризькому парку атракціонів - в той же самий час Алла Пугачова терміново полетіла в Росію.

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Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми / instagram.com/maxgalkinru

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який категорично не прийняв путінську агресію проти України і виступає активно проти російсько-української війни, разом зі своїми дітьми Єлизаветою і Гаррі відвідав у Парижі парк розваг "Діснейленд". І виклав відповідні фото в Instagram.

Невелика частина передплатників пораділа за Галкіна і за його дітей. Але безліч людей почали вивергати жовч і знущатися над ситуацією. Комусь спершу здалося, що у Лізи і Гаррі невеселий погляд. Але більшість почала глумитися над тим, що гуморист з дітьми пішли в "Діснейленд" без матері - дружини Галкіна, легендарної радянської естрадної співачки Алли Пугачової, яка терміново полетіла до столиці країни-агресора Росії – Москви – на похорон свого старого друга, модельєра-кутюр'є Валентина Юдашкіна.

"У дітей сумні очі. Діти повинні спілкуватися з однолітками", "Потріпався, тільки зуби залишилися від колишнього випещеного життя", "А де фото з Аллою?", "А чого дружина не прилетіла? Дітей шкода - позбавили Батьківщини", "О, Галкін в Парижі! А ми тут Алку зустрічаємо з сухарем і гірчицею", − підсумував він.

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Дивіться відео про те, як Пугачова поїхала з Росії:

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