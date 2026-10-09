"Слова забуваю": Олексій Суханов переніс інсульт

Популярний український телеведучий вперше розповів про інсульт і тривалу реабілітацію.

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Олексій Суханов - інсульт / колаж: Главред, скріншот із відео

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Олексій Суханов переніс інсульт

З якими наслідками хвороби зіткнувся ведучий

Відомий телеведучий Олексій Суханов вперше зізнався, що переніс інсульт і був змушений проходити тривалу реабілітацію. В інтерв'ю Єві Коршик він розповів, що останнім часом дуже суворо стежить за своїм здоров'ям.

Знаменитість натякнув, що причиною його важкої недуги став цукровий діабет, про наявність якого шоумен дізнався далеко не відразу. Хвороба розвивалася в його організмі близько п’яти років без будь-якого контролю. Суханов підкреслив, що головна причина цього захворювання - зовсім не солодощі, а постійний стрес, у якому через війну сьогодні живе вся країна.

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Олексій Суханов - хвороба / скрін з відео

"Цукровий діабет - це такий тихий ворог, тихе зло, яке починає руйнувати тебе зсередини. І може призвести до інсульту, до інфаркту, до ураження судинної системи... З ним не варто жартувати. Уникнути цього неможливо, але стежити й контролювати - єдиний вихід", - поділився Суханов.

Саме відсутність контролю за здоров’ям і постійні переживання призвели до тяжких наслідків: влітку ведучий переніс інсульт. Зараз Суханов проходить курс реабілітації, приймає величезну кількість ліків і поступово відновлюється, хоча досі стикається з певними симптомами. Знаменитість до останнього не хотів говорити про свій стан, оскільки вважає свої проблеми дрібницею порівняно з тим, через що зараз проходять українці.

Олексій Суханов - діагноз / скрін з відео

"Слава Богу, обійшлося малим. Іноді я трохи забуваю слова - це наслідки. Але я смерті не боюся. Я боюся зрадити тих, хто від мене залежить, за кого я відповідаю", - підсумував Олексій Суханов.

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

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Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- та радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012–2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023 року), повідомляє Вікіпедія.

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