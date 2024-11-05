Олексій Позитив Завгородній уперше стане батьком

Юлія Сахневич із гордістю продемонструвала кругленький животик.

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Позитив новини - Олексій Завгородній та Юлія Сахневич вперше стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

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Пара оголосила, що чекає на первістка

Як зараз виглядає дружина співака

На початку вересня український співак Олексій 'Позитив' Завгородній не тільки підтвердив чутки про стосунки з танцівницею і його партнеркою по шоу "Танці з зірками-7" Юлією Сахневич, а й заявив, що пара перебуває в офіційному шлюбі понад рік.

Тоді артист також розповів про свою впевненість, що шлюб із другою дружиною - це назавжди. Дійсно, сьогодні Олексія і Юлію вже пов'язує дещо більше, ніж документ про одруження. У соціальних мережах пара оголосила, що чекає на первістка.

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Майбутні батьки опублікували зворушливу фотосесію в чорно-білих тонах. У кадрах Завгородній ніжно обіймає вже дуже великий животик Сахневич - Позитив-молодший з'явиться на світ уже зовсім скоро.

Утім, передбачувану дату пологів і стать дитини артисти поки не розкривають, і лише приймають вітання з майбутнім потомством. З найкращими побажаннями в коментарях уже відмітилися Дар'я Петрожицька, Юрій Ткач, Слава Дьомін, Юлія Бакуменко, Даша Астаф'єва, Роксолана, Марія Яремчук та ін.

Позитив новини - Олексій Завгородній та Юлія Сахневич вперше стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Хто такий Позитив? Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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Раніше Главред повідомляв, що зірка "Кріпосної", акторка Анна Сагайдачна, вдруге вагітна. Чотири місяці тому вона зізналася, що вже близько року не живе з батьком її первістка.

Також українська співачка Віра Брежнєва показалася в обіймах колишнього чоловіка, музичного продюсера Костянтина Меладзе. На фото чоловік з обручкою на пальці обіймає артистку за талію.

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