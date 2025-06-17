'Нація рабів': Єфросиніна звернулася до росіян і показала переляканого сина

Маша Єфросиніна не змогла промовчати в такий важкий день.

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Маша Єфросиніна - реакція на обстріл Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна показала сина в укритті

Як вона попередила росіян

Українська відома ведуча Маша Єфросиніна звернулася до жителів країни-окупанта РФ і міжнародної спільноти після терористичного обстрілу Києва в ніч на 17 червня.

На своїй сторінці в соцмережах ведуча опублікувала відео, в якому показала, як її син реагував на сильні вибухи і поділилася, як живуть українці останні три роки.

відео дня

Також у ролику був і фрагмент, як батьки сидять біля зруйнованої секції багатоповерхового будинку в Солом'янському районі Києва, щоб побачити свого сина, який перебував під завалами.

Удар по Києву / фото: скрін t.me/glavredinfo

"Привіт, світ! Це знову я... Що більше часу минає, то частіше ставиш запитання: "Невже в Україні досі триває війна?" Ось так виглядає сьогоднішній ранок у Києві, столиці України. Новий день почався зі зруйнованих життів, страху і відчаю. Одна з російських ракет знесла половину житлового будинку. Пошкоджено сотні будівель. Чоловік, якого ви бачите на відео, чекає, коли його сина знайдуть під завалами, і, якщо його знайдуть, чи буде він ще живий?" - написала Маша.

Син Маші Єфросиніної в укритті / фото: скрін instagram.com, Маша Єфросиніна

Також вона звернулася і до світових лідерів, які вже звикли до новин про війну в Україні.

"Ми всі мертві всередині кожного такого ранку. Ми плачемо від трагедій, які Росія приносить у кожну українську родину... І кричимо від безсилля світових лідерів, які все ще "турбуються"... Усі наші міста в крові та руйнуваннях... Усім росіянам, які мене читають, підглядають, слідкують, прочитайте, і знайте, чому вам краще не потрапляти до українців по всьому світу! Чому вам краще приховувати закордоном свою національність. Ви - назавжди проклята нація терористів і рабів..." - каже журналістка.

/ инфографика: Главред

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Удар РФ по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ з повітря. Унаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, більше ніж 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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