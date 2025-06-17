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Леся Нікітюк вагітна первістком: якою була реакція нареченого ведучої

Анна Підгорна
17 червня 2025, 19:27
339
Дмитро Бабчук прокоментував новину про майбутнє потомство.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Нікітюк вагітна - як Дмитро Бабчук відреагував на новину про дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

  • Леся Нікітюк на останніх термінах вагітності оголосила, що чекає на дитину
  • Дмитро Бабчук кумедно відреагував на цю новину

Українська ведуча, акторка та модель Леся Нікітюк підтвердила, що незабаром вперше стане мамою. Вона дала велике інтерв'ю виданню Клац про те, як дізналася про вагітність, а також чому перейнялася спокоєм і умиротворенням, поки носить дитину під серцем.

Чутки про стан Нікітюк почали ходити ще в січні 2025 року - незабаром після того, як її партнер, український військовий Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію руки і серця. Коли його зіркова обраниця все ж наважилася заявити про свою вагітність публічно, Дмитро був одним із перших, хто відреагував на це в соціальних мережах.

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Леся відома своїм почуттям гумору, і Бабчук намагається не відставати - у коментарях до посту про вагітність своєї нареченої він написав: "Вау! Це що, моя жінка вагітна первістком?".

"Другвістком", - отримав він відповідь від Нікітюк.

Леся Нікітюк вагітна
Леся Нікітюк вагітна - як Дмитро Бабчук відреагував на новину про дитину / instagram.com/klats.media
Леся Нікітюк вагітна
Леся Нікітюк вагітна - як Дмитро Бабчук відреагував на новину про дитину / instagram.com/klats.media

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Хто така Леся Нікітюк?

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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