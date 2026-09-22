Меган Маркл несподівано з'явилася у Великій Британії: її помітили в компанії зірки

Меган Маркл почала з'являтися на публіці після того, як повернулася до Англії.

https://glavred.net/starnews/megan-markl-neozhidanno-poyavilas-v-britanii-ee-zametili-v-kompanii-zvezdy-10798475.html Посилання скопійоване

Меган Маркл сфотографували папараці / Колаж Главред, фото Instagram/meghan

Коротко:

Де з'явилася Меган Маркл

Як вона виглядала

Актриса та дружина принца Гаррі Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на публіці у Великій Британії після переїзду з родиною.

Як пише Page Six, герцогиню Сассекську помітили в неформальній обстановці - вона проводила час у пабі в Оксфордширі.

відео дня

За даними ЗМІ, Маркл спілкувалася зі своїми давніми знайомими - Еллен Дедженерес та її дружиною Порше де Россі. Очевидці розповіли, що зустріч відбувалася в невимушеній атмосфері: зірки сміялися, жваво розмовляли й виглядали розслабленими.

Меган Маркл переїхала до Великої Британії / Скріншот YouTube

Цей вихід став першим зафіксованим появою Маркл у Британії після того, як вона разом із принцом Гаррі та дітьми переїхала до країни в серпні 2026 року.

Цікаво, що раніше герцогиню вже помічали в одному із закритих клубів, однак тоді вона не потрапила в об’єктиви камер. Цього разу її вдалося сфотографувати, і кадри швидко поширилися в мережі.

Подивитися на Меган Маркл можна тут

Повідомляється, що під час зустрічі Маркл тепло попрощалася з друзями та покинула заклад, не привертаючи зайвої уваги. Тим часом принц Гаррі в цей час перебував у Лондоні й брав участь в офіційних заходах.

Поява герцогині знову розпалила інтерес до життя пари у Британії, особливо на тлі їхнього недавнього повернення та спроб облаштуватися в новій реальності.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає трагічну загибель свого сина Преслі Гербера. За словами джерел, наближених до родини, вона буквально "розчавлена горем" і перебуває у стані сильного емоційного потрясіння.

Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажор" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред