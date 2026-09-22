Меган Маркл несподівано з'явилася у Великій Британії: її помітили в компанії зірки

Коротко:
- Де з'явилася Меган Маркл
- Як вона виглядала
Актриса та дружина принца Гаррі Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на публіці у Великій Британії після переїзду з родиною.
Як пише Page Six, герцогиню Сассекську помітили в неформальній обстановці - вона проводила час у пабі в Оксфордширі.
За даними ЗМІ, Маркл спілкувалася зі своїми давніми знайомими - Еллен Дедженерес та її дружиною Порше де Россі. Очевидці розповіли, що зустріч відбувалася в невимушеній атмосфері: зірки сміялися, жваво розмовляли й виглядали розслабленими.
Цей вихід став першим зафіксованим появою Маркл у Британії після того, як вона разом із принцом Гаррі та дітьми переїхала до країни в серпні 2026 року.
Цікаво, що раніше герцогиню вже помічали в одному із закритих клубів, однак тоді вона не потрапила в об’єктиви камер. Цього разу її вдалося сфотографувати, і кадри швидко поширилися в мережі.
Подивитися на Меган Маркл можна тут
Повідомляється, що під час зустрічі Маркл тепло попрощалася з друзями та покинула заклад, не привертаючи зайвої уваги. Тим часом принц Гаррі в цей час перебував у Лондоні й брав участь в офіційних заходах.
Поява герцогині знову розпалила інтерес до життя пари у Британії, особливо на тлі їхнього недавнього повернення та спроб облаштуватися в новій реальності.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає трагічну загибель свого сина Преслі Гербера. За словами джерел, наближених до родини, вона буквально "розчавлена горем" і перебуває у стані сильного емоційного потрясіння.
Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.
Вас також може зацікавити:
- Меган Маркл відкинула Гаррі: що сталося між принцом і його дружиною
- Миру не буде: Меган Маркл ухвалила серйозне рішення щодо Кейт
- Поїздки дітей Меган і Гаррі до школи названо "найнебезпечнішим" ризиком
Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажор" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред