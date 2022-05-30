Дмитро Гордон в образі вампіра зобразив замах на Путіна / instagram.com/gordondmytro

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон навіть під час війни не втрачає своє особливе почуття гумору - він вміє посміятися над собою, але ще більше його люблять за іскрометні коментарі.

На своїй сторінці в Instagram журналіст опублікував антипутінський колаж, на якому він сам, в образі кровожерного вампіра, тримає в руках немовля з обличчям Путіна. У дитини роги і хвіст, як у диявола, а на зап'ясті - пов'язка з фашистською символікою.

Гордон на картинці кровожерливо скалиться на немовля-путіна, а журналіст у реальному житті прокоментував малюнок так: "Чого тільки не зробиш заради перемоги".

Думки шанувальників журналіста розділилися: одні радять жувати ретельніше, щоб тиранія країни-агресора, а разом з нею і війна в Україні, закінчилися.

Інші ж переживають, щоб Гордон не підхопив ніяку заразу від таких сумнівних ласощів.

Дмитро Гордон в образі вампіра зобразив замах на Путіна / instagram.com/gordondmytro

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