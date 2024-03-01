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Пекло на Міс Європа: Українка розповіла, як над нею знущалися організатори та учасниці Росії та Білорусі

Олена Кюпелі
1 березня 2024, 12:05
За словами красуні, цькування почалося ще до того, як вона поїхала на конкурс.
Українська учасниця міс Європи поскаржилася на булінг
Українська учасниця міс Європи поскаржилася на булінг / Колаж Главред, фото Instagram/milena.melnichuk

Мілена Мельничук, яка представляла Україну цього року на конкурсі "Міс Європа", який проходив у Бейруті, поділилася жахливими подробицями того, як проходив захід.

На своїй сторінці в Instagram, вона розповіла про те, як все проходило, а також про погрози та побажання смерті і їй, і її родині.

За словами красуні, цькування почалося ще до того, як вона поїхала на конкурс. Вона каже, що їй стали дзвонити і писати росіяни, які обзивали її нацисткою і фашисткою. "Погрожували, що по айпі знайдуть, де я, і вб'ють мене і мою сім'ю. Дзвонили на мій український номер. Називали нацисткою і фашисткою. Погрожували ракетами на моє місто і говорили, що прифотошопили моє обличчя до сайтів для дорослих і всюди вже виставили", – розповідає учасниця конкурсу.

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Вона додає, що все ж поїхала на конкурс з надією, що все налагодиться. Однак на самому конкурсі її чекало ще більше пекло і за її словами, вона пережила справжнє насильство.

За словами Мілени, її змушували фотографуватися з учасницею з Росії, і коли вона відмовляла, її називали тупою, погрожували, і говорили, що вона нічого не розуміє.

​"Росіянка самостійно намагалася завжди сісти поруч і сфоткатися, хоча я постійно від неї намагалася сховатися. Немає до неї претензій, як людина вона здавалася нормальною", - розповідає вона.

Дівчина додає, що дизайнер спеціально дав українці і росіянці однакові сукні, щоб вони були однаковими і як подруги.

"Хореограф конкурсу поставив мене поруч з росіянкою на сцені, коли я попросила переставити мене він сказав російською мовою "мені плювати (неценз.) на війну в Україні", - розповідає моторошні подробиці вона.

Конкурс краси Міс Європа

Міс Європа - Міжнародний конкурс краси, в якому беруть участь країни, територіально знаходяться в Європі, а також Росія, Туреччина, Ізраїль і Ліван.

За інформацією Вікіпедії, конкурс був заснований в лютому 1927 року європейським дистриб'ютором Paramount компанією Fanamet як разовий захід, переможець якого повинен був знятися у фільмі режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау.

За її словами, коли вона вирішила виставити сторіз, де розповіла, що хоче покинути конкурс, організатори стали погрожувати, і навіть вривалися в номер з погрозами!.

"Після фіналу білоруска почала кричати на весь автобус, принижувати мене, погрожувати і бажати смерті моїм рідним", - каже Мілена.

Українська красуня також додає, що та ж білоруска купила своє третє місце за 5000 євро і сама це всім розповіла. "Це 5% всього трешу, що відбувалося на конкурсі", - каже вона.

Нагадаємо, раніше 19-річна переможниця конкурсу "Міс Україна 2023" Софія Шамія вперше показала наряд, в якому представлятиме Україну на конкурсі в Індії. Поряд дали назву The forest song ("Лісова пісня"), він створений за мотивами твору Лесі Українки"Мавка".

Нагадаємо, минулого року представниця України на конкурсі Міс Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова не увійшла до топ-20 змагання.

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