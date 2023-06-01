83-річний Аль Пачіно стане батьком - матуся молодша за актора на півстоліття

Четвертий малюк оскароносного Пачіно ось-ось з'явиться на світ.

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Аль Пачіно вчетверте стане батьком / ua.depositphotos.com

Легенда Голлівуду Аль Пачіно ніколи не був одружений і завжди був скритний щодо того, з ким живе і спить. Проте пікантні подробиці про його особисте життя ні-ні, та проскакують у пресі.

Наприклад, видання TMZ, посилаючись на численні джерела, розповіло, що 83-річний актор ось-ось стане батьком. Його 29-річна подруга, режисер Нур Альфалла, перебуває на 8 місяці вагітності. Цю інформацію потвердив таблоїду представник Пачіно.

Для Нур дитина, яка з'явиться влітку 2023 року, буде первістком. Для Аля - четвертою. У нього є донька від відносин з викладачкою акторської майстерності Яною Террант, і двійнята від акторки Беверлі Д'анджело.

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Акторові і режисерці приписують романтичні стосунки з квітня 2022 року. Схоже, для Нур велика різниця у віці - не проблема. До Аль Пачіно в неї були романи з лідером The Rolling Stones Міком Джаггером (79 років) і мільярдером Ніколасом Берггрюеном (61 рік).

Як виглядає мама майбутньої четвертої дитини Аль Пачіно - режисерка Нур Альфалла / instagram.com/nooralfallah

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